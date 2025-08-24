Теннисистка завела аккаунт на OnlyFans ради дополнительного заработка после травмы

Американская профессиональная теннисистка Сачия Викери рассказала CNN, что завела аккаунт на OnlyFans, чтобы получить дополнительный заработок. Это произошло после того, как она получила травму плеча и в течение полугода не участвовала в соревнованиях.

Как пишет издание, Викери занимала самое высокое в своей карьере место в международном рейтинге в 2018 году — тогда она поднялась на 73-ю строчку. Сейчас она находится за пределами топ-550 теннисистов. За все время участия в профессиональных соревнованиях она заработала 2,1 миллиона долларов.

«Могу сказать вам, что два миллиона долларов — это ничтожная сумма для тенниса. Я потратила больше 100 тысяч долларов на тренеров, фитнес, физиотерапию, восстановление, МРТ — люди этого не замечают», — рассказала Викери.

Она отметила, что доход от аккаунта на OnlyFans помог ей создать финансовую подушку и отчасти финансировать теннисную карьеру. Спортсменка завела аккаунт в марте этого года. Она не раскрыла точную сумму заработка, но рассказала, что в первые три месяца получила шестизначную сумму. «Это, вероятно, больше, чем я заработала на турнирах Большого шлема, и пока что доход только растет», — отметила Викери.

CNN пишет, что Викери — не единственная теннисистка, обратившаяся к OnlyFans, но она является одной из немногих спортсменок, кто решился публиковать «более интимный контент». При этом британский таблоид Daily Mail назвал Викери секс-работницей, сославшись на ее «скандальные» и «пикантные» фотографии.

Сама теннисистка рассказала, что не выкладывает сексуализированный контент. «У меня нет обнаженных сцен. Конечно, есть контент с нижним бельем, есть контент, где я действительно расширяю границы, но я никогда не обнажаюсь полностью. Я никогда не снималась в секс-видео», — заявила Викери.

По ее словам, спортсменка понимала, что ее будут осуждать из-за регистрации на OnlyFans. Викери подчеркнула, что она остается профессиональной теннисисткой и понимает, что ее «рискованные действия» могут нарушить кодекс поведения в теннисе.

Викери также добавила, что другие теннисисты интересовались тем, что она делает на OnlyFans, и спрашивали про доходы. По словам спорстменки, у тех, кто не входит в топ-100 или травмируется, нет финансовой свободы. Игроки могут оказаться в минусе, даже играя полный сезон.