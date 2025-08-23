EN
СМИ рассказали о секретной встрече Путина

2 минуты чтения 15:28

Накануне вечером Владимир Путин прилетел в закрытый город Саров в Нижегородской области и провел там секретную встречу, о которой не сообщалось официально. На это обратило внимание «Агентство».

Корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников рассказал, что между сообщением телеканала «Россия-24» о приземлении самолета Путина в Сарове и его появлением в Доме ученых Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) прошло более часа, тогда как поездка из одного пункта в другой занимает около 10 минут.

«Мне удалось выяснить, что Владимир Путин прежде всего поехал на одно из предприятий, которого не было в графике. Там и пропадал. Где-то ему было очень интересно», — написал Колесников.

Он сослался на телеграм-каналы, в которых утверждалось, что «речь уже в аэропорту шла о ходе испытаний крылатой ракеты “Буревестник” с ядерной энергетической установкой». Колесников предположил, что все остальные мероприятия в графике Путина были «для отвлечения внимания» от его визита на секретное предприятие, занимающееся ядерным оружием.

«Агентство» обратило внимание, что информация о секретной встречи Путина появилась в анонимном телеграм-канале «Дети Арбата». В нем говорилось, что Путин заслушал доклад об испытаниях «Буревесника» и о степени готовности ракеты для ее принятия на вооружение в этом году.

По данным «Агентства», которое ссылается на сервис по отслеживанию полетов FlightRadar, Путин прилетел в Саров на одном из двух самолетов Ту-214 специального летного отряда «Россия». Оба они приземлились в закрытом городе около шести вечера и перед посадкой отключили транспондеры — устройства, которые передают данные о самолете, в том числе о его высоте, скорости и направлении. При этом в Кремле сообщили о первом мероприятии с участием Путина только в 20:53, а трансляция его выступления началась около 21:40. Около полуночи оба самолета улетели из Сарова: один — в Москву, второй — в Сочи.

Кроме того, «Агентство» пишет, что в число встречавших Путина в аэропорту входил начальник Генштаба Валерий Герасимов, которого не было на фото и видео с официально анонсированных мероприятий с участием Путина.

