Недостаточное потребление воды связали с повышенным уровнем стресса

Ученые из Ливерпульского университета Джона Мурса (LJMU) изучили влияние количества выпитой человеком воды на гормон стресса кортизол и выяснили, что взрослые, которые пьют меньше воды, острее реагируют на стресс, чем те, кто за день выпивает много жидкости. Об этом сообщает New Atlas.
«Кортизол является основным гормоном стресса в организме, и чрезмерная активность кортизола в ответ на стресс связана с повышенным риском сердечных заболеваний, диабета и депрессии», — рассказал ведущий автор исследования, профессор Нил Уолш.
В ходе работы исследователи изучили данные ста человек в возрасте от 18 до 35 лет. Они отобрали 32 человека, четверть из которых употребляла в среднем 1,3 литра воды в день, а еще одна четверть — 4,4 литра воды ежедневно. Отмечается, что обе группы были сопоставимы по возрасту, полу, качеству сна, уровню тревожности и другим факторам, влияющим на реакцию на стресс.
В течение недели исследователи наблюдали за количеством воды, которое употребляли участники эксперимента. После этого их попросили пройти тест на уровень стресса, имитирующий нервное собеседование при приеме на работу.
Исследователи также фиксировали цвет мочи, концентрацию воды в ней и уровень копептина в плазме. Выяснилось, что у группы с низким потреблением воды постоянно наблюдались признаки нарушения гидратации: более темная моча и более высокий уровень копептина.
Во время теста на уровнь стресса у обеих групп степень учащения пульса была примерно одинаковой, однако уровень кортизола был разным. У тех, кто пил много воды, он остался в пределах нормы, а у тех, кто пил мало воды, — оказался на 55% выше и оставался значительно повышенным в течение 30 минут после теста.