Экс-глава ЦРУ рассказал о «звоне бокалов в Кремле» из-за Трампа

США ведут политику «стратегического самоподрыва», разрушая ключевые институты и ослабляя свои позиции в мире на радость Кремля и Пекина. Об этом в колонке для The Atlantic написал бывший директор ЦРУ Уильям Бернс.

«Если бы аналитики ЦРУ увидели, как наши соперники совершают такое самоубийство великой державы, мы бы открыли бурбон. Вместо этого мы слышим звон бокалов с шампанским в Кремле и Чжуннаньхае [резиденции правительства КНР]», — написал Бернс.

Он подчеркнул, что мир вступил в эпоху острой конкуренции великих держав и технологической революции, «сложной и опасной, чем когда-либо». Однако, по его словам, США ослабляют свои позиции ликвидируя Агентство США по международному развитию (USAID), сокращая бюджет Госдепартамента на 50% и увольняя множество государственных служащих, включая сотрудников ЦРУ.

«Нет, это не реформа. Это возмездие. Это разрушение людей и институтов через посев страха и недоверия во всех органах власти. Это паралич государственных служащих: осторожное отношение к каждому слову, растущее опасение интерпретации и возможного доноса. Это — отпугивание тех, кто осмелится говорить правду власть имущим», — считает экс-глава ЦРУ.

Он также напомнил про период маккартизма в США в 1950-х годах — явления, названного в честь сенатора Джозефа Маккарти, когда в американской политике проводилась зачистка идеологически неблагонадежных деятелей культуры, заподозренных в симпатиях к коммунизму.

«Целое поколение специалистов по Китаю было ложно обвинено в симпатиях к коммунистам и изгнано из Госдепартамента, что на долгие годы подорвало американскую дипломатию в отношениях с Пекином», — написал Бернс.

По его словам, главная проблема в том, что США сосредоточились лишь на «себе» в концепции «просвещенного себялюбия», забыв о самой идее просвещения. «Мы поставили под угрозу сеть альянсов и партнерств, которой завидуют наши конкуренты. Мы даже сократили финансирование научных исследований, которые являются двигателем нашей экономики», — добавил Бернс.

По его мнению, США не победят «враждебных автократов, подражая им», то есть опустошая собственные институты и унижая тех, кто служит государству.