Россия постоянно ищет слабые места в структуре НАТО и, возможно, попытается подвергнуть альянс испытанию, захватив небольшой участок его территории. Об этом главнокомандующий вооруженных сил Швеции генерал Микаэль Клаэссон заявил в интервье шведскому государственному телевидению.

По его словам, таким образом Кремль может проверить работоспособность 5 статьи устава НАТО, которая гласит, что нападение на одну из стран-участниц блока будет рассматриваться как атака на весь альянс.

Здесь похороны превращают в веселый карнавал Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia Мир 10 минут чтения

Клаэссон отметил, что Россия активно использует «тактику испытаний», целью которой является создать раскол в рядах НАТО и нарушить единство альянса. «Нельзя забывать, что в НАТО все основано на консенсусных решениях. Если нарушить эту логику, появятся слабые места, которыми можно будет воспользоваться», — заявил он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивала, что мирное соглашение должно включать в себя гарантии безопасности не только для Украины, но и для всей Европы.

Власти этой страны решили запретить бедным размножаться Они насильно стерилизовали сотни тысяч женщин и мужчин. Все ради экономики Мир 11 минут чтения

В свою очередь, источник Politico среди европейских чиновников говорил, что любые войска, занятые в обеспечении будущих гарантий безопасности, должны иметь «боевой мандат» для самообороны «в случае нападения со стороны России».

В Кремле неоднократно отрицали намерение России напасть на одну из стран НАТО. Однако датская разведка и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупреждали, что Москва будет готова к войне с альянсом примерно через пять лет после завершения конфликта в УКраине.