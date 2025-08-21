EN
Россия может проверить готовность НАТО к обороне захватом небольшого участка его территории

2 минуты чтения 08:01

Россия постоянно ищет слабые места в структуре НАТО и, возможно, попытается подвергнуть альянс испытанию, захватив небольшой участок его территории. Об этом главнокомандующий вооруженных сил Швеции генерал Микаэль Клаэссон заявил в интервье шведскому государственному телевидению.

По его словам, таким образом Кремль может проверить работоспособность 5 статьи устава НАТО, которая гласит, что нападение на одну из стран-участниц блока будет рассматриваться как атака на весь альянс. 

Клаэссон отметил, что Россия активно использует «тактику испытаний», целью которой является создать раскол в рядах НАТО и нарушить единство альянса. «Нельзя забывать, что в НАТО все основано на консенсусных решениях. Если нарушить эту логику, появятся слабые места, которыми можно будет воспользоваться», — заявил он. 

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивала, что мирное соглашение должно включать в себя гарантии безопасности не только для Украины, но и для всей Европы.

В свою очередь, источник Politico среди европейских чиновников говорил, что любые войска, занятые в обеспечении будущих гарантий безопасности, должны иметь «боевой мандат» для самообороны «в случае нападения со стороны России».

В Кремле неоднократно отрицали намерение России напасть на одну из стран НАТО. Однако датская разведка и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупреждали, что Москва будет готова к войне с альянсом примерно через пять лет после завершения конфликта в УКраине.

