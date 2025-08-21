EN
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра

2 минуты чтения 22:45 21 августа

В торговом центре «Ботаника молл» в Екатеринбурге двухлетнему ребенку оторвало руку на эскалаторе, сообщил изданию «Екатеринбург онлайн» его отец. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Меня не было в торговом центре, я летел с работы в это время. Жена была одна с двумя детьми. Я пока не понимаю, как это произошло. Я прилетел, мы доставали руку вместе, достали ее с боку эскалатора из отсека для мусора, туда проваливается все, что в эскалатор попадает. Под перилами с правой стороны половину эскалатора разобрали», — рассказал изданию отец пострадавшего мальчика.

Один из очевидцев сообщил, что прибежал к эскалатору, услышав крики матери мальчика. Он увидел ребенка, у которого не было руки почти до локтя и наложил ему жгут. «С ребенком все хорошо, сознание он не терял — держался до последнего», — рассказал местный житель.

Посетители торгового центр предположили, что мальчик мог положить руку на лестницу эскалатора в тот момент, когда она начала складываться. Из-за этого руку зажало в щели между ступеньками.

Изданию стало известно, что медикам не удалось спасти правую руку ребенка из-за того, что кость была сильно раздроблена. Следственный комитет сообщил, что определяет степень тяжести причиненного мальчику вреда. Председатель СК Александр Бастрыкин обратил внимание на это происшествие и поручил доложить ему о расследовании уголовного дела.

По данным «Екатеринбург онлайн», мальчик — третий ребенок в семье екатеринбургских тренеров по фигурному катанию. Сейчас его состояние стабильное.

