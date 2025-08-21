EN
Политика

Израиль начал наступление на Газу

2 минуты чтения 03:00 | Обновлено: 03:01

Армия Израиля начала наступление на Газу. Об этом вечером 20 августа сообщила газета The Jerusalem Post. 

Как заявил изданию представитель ЦАХАЛа генерал Эффи Дефрин, окраины города уже находятся под контролем израильских военных. Дефрин подтвердил информацию о призыве на службу 60 тысяч резервистов в течение ближайшей недели. До конца августа, по его словам, будет разослано еще 20 тысяч повесток. Представитель ЦАХАЛ также заверил, что военные предпринимают усилия, чтобы у жителей Газы была возможность эвакуироваться в безопасные районы, а также получить гуманитарную и медицинскую помощь.

В четверг 21 августа, как ожидается, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Израиля Кац одобрят план по захвату Газы.

Россию записали в «квартет хаоса»
Россию записали в «квартет хаоса»
Вместе с другими членами она подрывает «мировой порядок». Кто еще туда входит и что они делают?
Мир8 минут чтения

Советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман ранее сообщил, что глава правительства Биньямин Нетаньяху поручил «сократить сроки операции, чтобы как можно быстрее ликвидировать последние опорные пункты террористов и добиться окончательного разгрома ХАМАС».

The Jerusalem Post обращает внимание, что наступление на Газу происходит на фоне сообщений о том, что ХАМАС согласился на предложенный Египтом и Катаром план прекращения огня. Этот документ предусматривает 60-дневное перемирие, в рамках которого должны быть освобождены половина из 50 израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. Освобождение оставшихся заложников планируется на втором этапе сделки.

Как отмечает The Times of Israel, израильский премьер публично не исключил возможность заключения подобной сделки. «Как и вы, я слышу сообщения в СМИ, и из них следует лишь одно: ХАМАС находится под колоссальным давлением», — заявил Нетаньяху в штабе дивизии ЦАХАЛ в Газе.

Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
