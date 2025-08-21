Лавров обвинил союзников Украины в попытке сорвать переговоры

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «коалиция желающих» пытается «подорвать» прогресс в мирных переговорах, который был достигнут на встрече Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Это заявление он сделал во время пресс-конференции с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. «Коалиция желающих» состоит из западных стран, поддерживающих Украину и готовых предоставить ей миротворцев.

Также Лавров сказал, что если Россия и Украина придут к подписанию мирного соглашения, понадобится «решить вопрос» легитимности подписанта с украинской стороны. Ранее Путин говорил, что может провести переговоры «с кем угодно», но считает президента Украины Владимира Зеленского «нелегитимным».

«Наш президент неоднократно говорил, что он готов встречаться, в том числе, и с господином Зеленским, — при понимании, что все вопросы, которые требуют рассмотрения на высшем уровне, будут хорошо проработаны, и эксперты, министры подготовят соответствующие рекомендации. И, конечно, при понимании, что когда и если, — надеюсь, когда — дело дойдет до подписания будущих договоренностей, то будет решен вопрос о легитимности персоны, которая подписывает эти договоренности с украинской стороны», — заявил министр.

Лавров добавил, что считает «полностью неприемлемым» присутствие иностранных войск в Украине, а односторонние гарантии безопасности для Украины — «бесперспективными».

Путин в январе говорил, что он может согласиться с тем, что мирное соглашение подпишет глава Верховной Рады Украины.