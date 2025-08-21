Гарантии безопасности для Украины назвали «опасно туманными»

Украина до сих пор не получила ответов на самый важный вопрос о гарантиях своей безопасности в случае заключения мирного соглашения с Россией. Худшим сценарием может стать то, что Москва воспользуется снятием санкций и периодом мира для восстановления и перевооружения своей армии, чтобы затем вновь напасть и «довести начатое до конца». Об этом пишет The Economist.

Несмотря на прошедшие встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным, а затем и украинским президентом Владимиром Зеленским, которого также прилетели поддержать лидеры ЕС, предложения по гарантиям безопасности для Киева остаются «опасно туманными». По данным газеты, «дьявол кроется в деталях» предложений Трампа, Путина и Европы.

18 августа Трамп заявил, что Россия якобы согласилась предоставить Украине гарантии безопасности, повторив заявление своего спецпосланника Стива Уиткоффа, сделанное несколькими днями ранее. Речь о том, что США и европейские страны могли бы предложить Украине защиту, аналогичную пятой статье договора НАТО, которая предусматривает, что нападение на одного члена альянса считается нападением на всех.

Однако 19 августа Трамп прямо исключил возможность вступления Украины в НАТО, назвав саму заявку «очень оскорбительной» для России. В газете считают, что республиканец, как и предыдущие президенты США Барак Обама с Джо Байденом, вряд ли возьмет на себя обязательство начать войну с Россией ради защиты Украины.

Кроме того, остается неясным, что именно Путин и его делегация сообщили американцам в ходе переговоров на Аляске. Детали в таких ситуациях важны, отмечает газета. Так, в 2022 году, во время переговоров с Украиной, Россия действительно соглашалась, что западные партнеры могут предоставить Украине гарантии безопасности в рамках мирного соглашения. Однако позже Кремль добавил в текст так называемую «отравленную пилюлю» — пункт, позволяющий фактически наложить вето на применение этих гарантий.

По данным газеты, ключевым противоречием в предложениях Трампа по мирному соглашению является требование, чтобы Россия — страна-агрессор, официально не признающая существование Украины — согласилась предоставить ей гарантии безопасности. Как отмечается, непредсказуемым остается только Путин и его текущее настроение.

Также остается неясным, какую именно роль должна будет выполнять европейская сила. Одной из ее задач является обучение и развитие собственных вооруженных сил Украины. Другой — создание психологического эффекта присутствия иностранных войск, которые в 2022 году покинули страну в спешке. Однако неизвестно как отреагирует коалиция если эта сила подвергнется атаке или Россия нарушит мир и вновь осуществит вторжение.

По данным газеты, формальное обязательство вступить в бой с Россией будет по сути эквивалентно пятой статье договора НАТО, но выраженным другими средствами. Неопределенный мандат и расплывчатые правила ведения боевых действий могут подтолкнуть Россию проверить решимость Европы, «сбросив на нее бомбу».

На практике Украина, исходя из своего опыта, будет ограничено полагаться на внешние обещания и иностранные войска, отмечает газета.



