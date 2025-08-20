Власти предложили помечать не выкупающих свои заказы клиентов маркетплейсов

С покупателями, которые заказывают множество товаров на российских онлайн-маркетплейсах, а потом отказываются их выкупать, необходимо бороться, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Одной из мер такой борьбы могло бы стать создание специального реестра, куда вносились бы данные таких людей, пишет газета «Известия» со ссылкой на чиновника.

Решетников отметил, что массовый заказ с последующим отказом от выкупа стал инструментом недобросовестной конкуренции среди продавцов. Такое поведение «покупателей» приводит к порче товара и увеличению логистических издержек продавцов. В связи с этим министр предложил ввести специальные отметки, которые будут ставиться в аккаунтах покупателей, которые систематически не выкупают свои заказы. Он отметил, что это позволит продавцам лучше оценивать надежность потенциальных клиентов.

«Предлагаю бизнес-сообществу четко сформулировать проблему и возможные решения. Мы совместно с маркетплейсами обсудим этот вопрос и проработаем механизмы добросовестной практики. Например, можно рассмотреть введение специальных пометок для покупателей, систематически не выкупающих заказы», — сказал Решетников в ходе встречи с местным бизнес-сообществом, проведенной во время рабочей поездки в Ростовскую область.

Он добавил, что его ведомство готово рассмотреть возможные меры реагирования на недобросовестное поведение покупателей в рамках подготовки к вступлению в силу нового закона о платформенной экономике с 1 октября 2026 года. При этом решетников отметил, что внедрение таких мер требует заблаговременной разработки нормативной базы и адаптации IT-систем маркетплейсов.

По словам генерального директора Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексея Молодых, проблема массового возврата товаров стоит на российском рынке интернет-торговли очень остро. «Мы как-то делали ориентировочную оценку и получили данные, что продавцы на логистике теряют от 300 до 1,5 тысячи рублей на каждый возврат. Иногда это больше, чем стоит сам товар», — отметил он.

В свою очередь, газета приводит статистику независимого профсоюза «Новый труд», согласно которой 62% селлеров на российских онлайн-площадках сталкивались в 2024 году с недобросовестными потребителями. При этом четверть продавцов убеждены, что за подобной деятельностью стоят их конкуренты.