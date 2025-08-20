EN
Стал известен город России с самым длинным названием

2 минуты чтения

Российским населенным городом с самым длинным названием является Александровск-Сахалинский, расположенный на Дальнем Востоке. Об этом, как пишет РИА «Новости», сообщили в Росреестре, сославшись на данные Государственного каталога географических названий.

Как отмечает издание, всего в нем содержатся данные о 1242 российских городах, а его оператором является Роскадастр.

Собственную статистику по длине названий российских населенных пунктов в 2021 году опубликовала компания «Яндекс». По ее данным, российским населенным пунктом с самым длинным названием являлось село в Кабардино-Балкарии, которое называется  Кременчуг-Константиновское. Как и у Александровска-Сахалинского в его названии 25 букв.

На втором и третьем местах, как сообщал «Яндекс», находились села в Оренбургской области, которые назывались Верхненовокутлумбетьево и Нижненовокутлумбетьево. В их названиях содержится 23 и 22 буквы соответственно. Кроме того, в России существуют в общей сложности 27 населенных пунктов, чьи названия состоят всего из двух букв. При этом 11 из них называются Яр, а еще 11 — Ям.

По последним данным, населенным пунктом с самым длинным названием в мире является деревня в Уэльсе, на острове Англси Лланвайр-Пуллгуингилл, более известная под неофициальным названием Лланвайрпуллгуингиллгогерихуирндробуллллантисилиогогого́х. Оно состоит из 57 букв и в переводе с валлийского языка означает «Церковь святой Марии в ложбине белого орешника возле бурного водоворота и церкви святого Тисилио возле красной пещеры».

