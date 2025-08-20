EN
СМИ: женщина впала в кому из-за принявших ее за спящую врачей

19:40

Пассажирка поезда Волгоград — Москва Елена З. впала в кому из-за инсульта, сообщила телеграм-каналу «Осторожно, новости» ее мать Наталья. По словам дочери Елены, врачи, которые зашли в поезд во время остановки в Липецке, не помогли женщине, утверждая, что она спит.

Наталья рассказала, что ее дочь с двумя детьми 12 августа возвращалась из отпуска на поезде. В пути у Елены заболела голова, ее начало тошнить, ночью она потеряла сознание и упала. Пассажиры положили ее на полку и попросили начальника поезда вызвать скорую.

Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
У меня почти не получается откладывать, а все деньги уходят на семью. Но я верю, что выход есть
Экономика9 минут чтения

Дочь Елены рассказала бабушке, что на остановке в Липецке в вагон зашли врачи, но не стали подходить к женщине, а стоя в проходе заявили, что она спит. При этом старшая дочь говорит, что другие пассажиры торопили медиков и жаловались, что из-за них поезд может прийти в Москву с опозданием.

На следующий день в Москве Наталья пришла на вокзал, чтобы встретить семью, ее дочь лежала в вагоне без сознания. Она рассказала изданию, что проводник не стал ей помогать и требовал поскорее покинуть поезд, направлявшийся в депо. Из-за этого Наталье пришлось вынести дочь из вагона самостоятельно.

Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Они насильно стерилизовали сотни тысяч женщин и мужчин. Все ради экономики
Общество11 минут чтения

Врачи в московской больнице диагностировали у Елены обширное кровоизлияние в мозг. Сейчас она находится в коме, ее состояние, по словам Натальи, оценивается как крайне тяжелое.

«Ну не может человек 21 час спать! Ни начальник поезда, ни проводник даже не поинтересовались, что с той пассажиркой, которой вызвали скорую. Врачи в больнице сказали, что потеряно время», — рассказала журналистам Наталья. Наталья добавила, что ее дочь соцработник и помогает пожилым женщинам.

