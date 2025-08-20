СМИ узнали число готовых отправить в Украину войска стран

Отправить свои войска в Украину в рамках мирного соглашения для обеспечения безопасности этой страны готовы порядка десяти государств. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с вопросом.

Ранее присутствие на ее территории иностранных войск назвал одной из гарантий безопасности Украины президент Франции Эмманюэль Макрон. «Британцы, французы, немцы, турки и другие готовы проводить операции не на передовой, не провокационно, а по обеспечению безопасности в воздухе, на море и на суше», — говорил он.

По словам собеседников Bloomberg, на первом этапе в рамках разрабатываемого пакета гарантий безопасности Украины западные союзники Киева будут помогать украинским военным в «обучении и подкреплении». Как утверждает издание, этим займется «многонациональная группа». Она будет состоять в основном из европейских военных, которых разместят в Украине, но вдали от линии фронта. Как пишет Bloomberg, для выполнения этой задачи, в частности, Великобритания и Франция готовы отправить сотни своих солдат.

Роль США в рамках этого плана будет заключаться в поставке разведданных и вооружения, в частности, средств противовоздушной обороны, а также помощи в наблюдении за границами. Предполагается, что оружие и данные разведки Вашингтон будет передавать Киеву через его европейских союзников.

Планы по предоставлению Украине надежных гарантий безопасности и подготовке развертывания там международного воинского контингента в случае прекращения боевых действий должны быть конкретизированы уже в ближайшие дни. Для этого, как заявили представители британского правительства 19 августа, европейские военные чиновники встретятся с американскими коллегами.