Криминал

Женщина пыталась избежать тюремного срока с помощью рождения нескольких детей

2 минуты чтения 17:26

Китаянка родила троих детей за последние четыре года, чтобы избежать пятилетнего тюремного срока, сообщает гонконгская газета South China Morning Post. В 2020 году суд провинции Шаньси приговорил ее к пяти годам лишения свободы за мошенничество.

Законы КНР позволяют беременным женщинам и кормящим матерям отбывать наказание на дому или в виде исправительных работ в больницах. Однако в мае власти выяснили, что женщина женщина развелась с мужем, оставив двоих детей с ним и передав третьего ребенка его сестре.

Прокуратура пришла к выводу, что китаянка использовала беременность, чтобы уклоняться от тюремного заключения, пишет южнокорейская газета «Чосон ильбо» со ссылкой на местные китайские СМИ. При этом оставшийся срок ее наказания составляет менее одного года, поэтому она проведет его не в тюрьме, а в следственном изоляторе.

В 2021 году SMTP сообщила, что власти задержали женщину, родившую пятерых детей за десять лет, чтобы избежать тюрьмы. В 2011 году ее приговорили к более чем девяти годам реального срока за кражу, но освободили от лишения свободы, потому что на момент вынесения приговора она уже была беременна. Ее задержали после того, как она не смогла вовремя забеременеть в очередной раз.

Десять лет назад власти Китая перевели в тюрьму жительницу Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, которая в 2005 году была приговорена к пожизненному заключению за коррупцию. По данным издания Компартии Китая «Жэньминь жибао», она была признана беременной 14 раз за 10 лет.

