СМИ назвали близкий к скандалу момент саммита Трампа с лидерами ЕС

Европейские лидеры старались избегать острых разногласий с президентом США Дональдом Трампом во время их саммита в Белом доме 18 августа. Ближе всего к «дипломатическому конфликту» ситуация дошла, когда канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости прекращения огня. Об этом пишет The New York Times.

Европейские лидеры приехали на встречу с Трампом, чтобы поддержать украинского президента Владимира Зеленского. По данным газеты, в частном порядке Мерц настаивал на том, чтобы Трамп добился прекращения огня по крайней мере на время любой встречи Зеленского с Владимиром Путиным.

На открытой части саммита в Белом доме канцлер Германии заявил, что все участники встречи хотят добиться прекращения огня — «самое позднее уже к следующей встрече». «Я не могу себе представить, чтобы следующая встреча состоялась без прекращения огня. Поэтому давайте работать над этим и попробуем оказать давление на Россию», — сказал он.

По данным издания, европейские лидеры также попытались затронуть эмоциональные стороны Трампа. Так, Зеленский передал письмо от своей супруги — первой леди Украины — Мелании Трамп, в котором она выразила обеспокоенность судьбой украинских детей, похищенных российскими военными. Это совпало с публичной позицией самой Мелании. Вскоре после того, как Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вновь подняли этот вопрос, Трамп удалился, чтобы позвонить Владимиру Путину.

Европейские лидеры, как пишет газета, выразили уверенность, что их подход помог снять своего рода «очарование», которое, по их мнению, Путин сумел оказать на Трампа во время встречи в Аляске. По их оценке, к концу дня американский президент вновь пришел к согласию с ними по ключевым вопросам мирного процесса. В интервью Fox News во вторник Трамп заявил, что остался доволен визитом европейской делегации.



