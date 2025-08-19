EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Таксистов-«зазывал» у московских аэропортов начали штрафовать

2 минуты чтения 19:53

В Подмосковье вступил в силу закон, запрещающий таксистам напрямую предлагать услуги пассажирам в аэропортах. Теперь вызвать машину можно только через официальные стойки заказа такси или мобильные приложения агрегаторов. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, новые правила распространяются на три аэропорта: Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Власти объясняют нововведения тем, что таксисты-«зазывалы» завышают цены, мешают пассажиропотоку и нередко работают без лицензий и техосмотра. «Хаотичные толпы таксистов у выхода из зоны прилета портят впечатление и мешают потоку людей», — отметил в интервью ТАСС председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. По его словам, нарушителей ждут штрафы: 5 тысяч рублей для частных лиц, 20 тысяч для должностных и до 50 тысяч для юридических.

Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Некоторые пассажиры боятся со мной летать, а люди вокруг — не верят, что я летчик. Я с Кавказа и хочу сломать этот дурацкий стереотип
Общество10 минут чтения

Эксперты отмечают, что новые правила усиливают зависимость рынка от агрегаторов. Участники рынка указывают на то, что в Шереметьево и Домодедово официальными партнерами выступают в первую очередь «Яндекс Такси» и аффилированные перевозчики. «Сейчас на стоянке — «Яндекс», все в обклейке «Яндекса», стойка заказа к «Яндексу». Ему совсем не нужны люди, которые ходят и предлагают свои услуги», — заявил в эфире радиостанции Business FM председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов. Он добавил, что из-за новых правил предлагать свои услуги в аэропортах теперь не могут не только частники, но и легальные таксисты и транспортные компании.

Другой собеседник BFM обратил внимание, что подобные меры уже действуют в петербургском аэропорту Пулково. Там также закреплено право работать только за агрегатором, а за пребывание на территории аэропорта дольше 15 минут водителей штрафуют. Представители рынка отмечают, что во время перебоев с интернетом многие таксисты просто не могут работать без навигатора, из-за чего в Пулково иногда возникает дефицит машин.

В пресс-службе регионального Минтранса сообщили, что выявлять и штрафовать нелегальных таксистов будут сотрудники управления административно-транспортного контроля Московской области.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
Экономика
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
У меня почти не получается откладывать, а все деньги уходят на семью. Но я верю, что выход есть
00:01
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Общество
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Некоторые пассажиры боятся со мной летать, а люди вокруг — не верят, что я летчик. Я с Кавказа и хочу сломать этот дурацкий стереотип
00:01 18 августа
Фокси-Нокси
Криминал
Фокси-Нокси
20-летняя девушка приехала в Италию учиться по обмену, но вместо этого угодила в тюрьму по обвинению в убийстве
17:00 17 августа
Старый добрый рунет
Интернет и мемы
Старый добрый рунет
Поставьте ICQ, напишите нам в «Живой журнал» и пройдите самый ламповый тест «Холода»
00:01 17 августа
Путин и Трамп встретились на Аляске
Политика
Путин и Трамп встретились на Аляске
О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть?
02:47 16 августа
Первая финансовая пирамида России
Экономика
Первая финансовая пирамида России
Она возникла задолго до «МММ» Сергея Мавроди и просуществовала более 10 лет. Но мошенников все же наказали, а суд над ними освещал Антон Чехов
00:01 16 августа
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования