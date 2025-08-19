Предложение Путина об обмене землей назвали попыткой захватить украинский «пояс крепостей»

Претензии Владимира Путина на неподконтрольную России западную часть Донецкой области обусловлены конкретной целью — получить доступ к так называемому «поясу крепостей». Об этом пишет The Economist.

«Поясом крепостей» называют рубеж протяженностью 50 километров — от Славянска и Краматорска на севере до Дружковки и Константиновки на юге. Как пишет издание, его начали активно укреплять еще в 2014 году, когда украинская армия отбила эти территории у пророссийских сил. При этом Краматорск и Славянск стали ключевыми логистическими центрами украинских военных.

По словам бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка, в укрепрайон за последние десять лет вложены колоссальные средства. Он отмечает, что в случае захвата пояс может быть использован Россией как плацдарм для наступления вглубь страны. «Каждое поселение в соседних регионах, включая Днепропетровскую область, окажется в огромной опасности. Русские прекрасно это понимают», — заявил эксперт.

В последние месяцы основные усилия российской армии были сосредоточены на попытках занять Покровск, расположенный примерно в 65 километрах от укрепленного района. Однако, как считают в вашингтонском Институте изучения войны (ISW), даже при недавних территориальных успехах на это могут уйти годы и огромные ресурсы. Однако, если Россия все же получит контроль над оставшейся частью Донецкой области, она сможет атаковать Днепропетровскую область с более выгодных позиций. Это также откроет путь для наступления к Харькову и Днепру, а значит, угрожает центральной Украине, утверждают собеседники The Economist.

По данным областных властей, в контролируемой Украиной части Донецкой области продолжают жить более 250 тысяч человек, включая около 18 тысяч детей. Их жизнь и безопасность окажутся под угрозой в случае передачи территорий России. Несмотря на войну, в Славянске и Краматорске продолжается экономическая активность, в том числе связанная с военной сферой.

The Economist отмечает, что для большинства украинцев уступка «пояса крепостей» без боя равносильна капитуляции и предательству армии. Кроме того, надежность возможных «гарантий безопасности», зависящих от Трампа, вызывает сомнения. По словам экспертов, такие гарантии будут иметь смысл только в сочетании с сохранением нынешних оборонительных линий Украины, а не при их передаче России.