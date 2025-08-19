Трамп надеется на хорошее поведение Путина

Дональд Трамп рассчитывает на «хорошее поведение» Владимира Путина во время будущих переговоров о мирном урегулировании ситуации в Украине. В противном случае, по словам американского президента, Путин окажется в «очень трудном положении». На заявление Трампа, прозвучавшее в интервью Fox News после встреч в Белом доме с украинским президентом и европейскими лидерами, обращает внимание Financial Times.

По информации издания, во время этих встреч детально обсуждались гарантии безопасности для Украины. И Трамп обозначил, что США не намерены направлять на украинскую землю военных, но готовы рассмотреть варианты поддержки с воздуха. При этом ключевую роль в обеспечении безопасности будут играть именно европейские союзники — Франция, Германия и Великобритания.

«Когда речь заходит о безопасности, европейцы готовы направить людей на землю. А мы готовы им помочь. Особенно, вероятно, с воздуха, потому что ни у кого нет такого вооружения, какое есть у нас. Но я не думаю, что это станет проблемой», — заявил президент США.

Путин и Трамп встретились на Аляске О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть? Политика 5 минут чтения

США сейчас готовят двустороннюю встречу Путина и Зеленского. Как пишет FT, Трамп предположил, что Путин, вероятно, «устал от войны», но при этом, по мнению американского лидера, нельзя исключать, что он не захочет идти на сделку. Президент США также подчеркнул, что готов лично принять участие в трехсторонней встрече с российским и украинским политиками после их переговоров тет-а-тет.

«Я надеюсь, что Путин проявит себя хорошо, но если нет — ситуация станет очень трудной. И я надеюсь, что президент Зеленский тоже проявит гибкость», — отметил он.

Кремль пока публично так и не подтвердил готовность к переговорам на уровне Путин-Зеленский, говорится в публикации FT. По данным издания, часть российских официальных лиц выражает сомнения, что Путин пойдет на такие переговоры в ближайшее время. Зеленский же, покидая Белый дом, отметил, что открыт к «любому формату» диалога с российской стороной. На следующий день он сообщил, что европейские и украинские советники уже «работают над конкретным содержанием гарантий безопасности» и находятся в постоянном контакте.

Первая финансовая пирамида России Она возникла задолго до «МММ» Сергея Мавроди и просуществовала более 10 лет. Но мошенников все же наказали, а суд над ними освещал Антон Чехов Экономика 17 минут чтения

Одним из основных препятствий остается требование Москвы, пишет британская газета. Россия хочет, чтобы Украина уступила территории на востоке Донецкой и Луганской областей в обмен на заморозку линии фронта на юге — в Херсонской и Запорожской областях. Киев отказывается обсуждать передачу земель. По данным FT, во время дискуссий в Белом доме украинские и европейские представители сравнили эту идею с гипотетическим предложением Трампу отдать восточную Флориду. По словам собеседников издания, аналогия произвела на американского лидера сильное впечатление.