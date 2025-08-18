EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: Трамп хотел прекратить переговоры с Путиным

2 минуты чтения 16:08

Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Путиным на Аляске был готов прервать переговоры из-за жесткой и непреклонной позиции российского политика. Об этом сообщил Axios со ссылкой на источник, знакомый с деталями переговоров.

По данным издания, Путин настаивал на контроле над пятью спорными регионами Украины, включая Донецкую область, где Россия уже контролирует около 75% территории. «Если Донецк — это самое главное, и если уступок не будет, нам не стоит продолжать», — сказал Трамп, после чего Путин смягчил свою позицию, утверждает собеседник Axios.

Путин и Трамп встретились на Аляске
Путин и Трамп встретились на Аляске
О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть?
Политика5 минут чтения

Издание отмечает, что Трамп подвергся критике из-за того, что не стал настаивать на немедленном прекращении огня в Украине во время встречи на Аляске. По словам источника Axios, главная цель президента США и его дипломатии заключается не в том, чтобы добиться прекращения огня прямо сейчас, а в том, чтобы усадить за стол переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского. Таким образом, стратегия Белого дома строится вокруг трех последовательных шагов: встреча Трампа и Путина, встреча Трампа и Зеленского, встреча Путина и Зеленского. Пока остается неясным, удастся ли реализовать последний пункт, говорится в публикации.

По информации NPR, после переговоров на Аляске американская делегация покинула Анкоридж настолько быстро, что в гостиничном принтере остались материалы саммита. Запланированный совместный обед Трампа и Путина также был отменен. Пояснения пришлось давать госсекретарю США Марко Рубио и спецпосланнику Стиву Уиткоффу. Они появились в нескольких телешоу и подчеркнули, что границы Украины на переговорах не обсуждались, а Трамп действовал в интересах Киева. По их словам, Путин впервые согласился на возможность предоставления Украине «гарантий безопасности» со стороны США и союзников. Рубио назвал такую перспективу «огромным шагом», а Уиткофф отметил, что это «меняет правила игры».

Первая финансовая пирамида России
Первая финансовая пирамида России
Она возникла задолго до «МММ» Сергея Мавроди и просуществовала более 10 лет. Но мошенников все же наказали, а суд над ними освещал Антон Чехов
Экономика17 минут чтения

Axios пишет, что в Вашингтоне не исключают, что подобные гарантии могут включать размещение американских войск на территории Украины, хотя официально это не подтверждается.

По словам Марко Рубио, мир потребует уступок от обеих сторон, но обсуждать детали публично опасно. Война, по его словам, становится все ожесточеннее. «В июле погибли 20 тысяч российских солдат. Это мясорубка, и у России просто больше мяса для перемалывания», — заявил госсекретарь США в эфире CBS.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Общество
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Некоторые пассажиры боятся со мной летать, а люди вокруг — не верят, что я летчик. Я с Кавказа и хочу сломать этот дурацкий стереотип
00:01
Фокси-Нокси
Криминал
Фокси-Нокси
20-летняя девушка приехала в Италию учиться по обмену, но вместо этого угодила в тюрьму по обвинению в убийстве
17:00 17 августа
Старый добрый рунет
Интернет и мемы
Старый добрый рунет
Поставьте ICQ, напишите нам в «Живой журнал» и пройдите самый ламповый тест «Холода»
00:01 17 августа
Путин и Трамп встретились на Аляске
Политика
Путин и Трамп встретились на Аляске
О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть?
02:47 16 августа
Первая финансовая пирамида России
Экономика
Первая финансовая пирамида России
Она возникла задолго до «МММ» Сергея Мавроди и просуществовала более 10 лет. Но мошенников все же наказали, а суд над ними освещал Антон Чехов
00:01 16 августа
В пресной воде обитает «поедающая мозг» амеба
Общество
В пресной воде обитает «поедающая мозг» амеба
Встреча с ней почти всегда заканчивается для человека смертью
00:01 15 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования