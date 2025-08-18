СМИ: Трамп хотел прекратить переговоры с Путиным

Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Путиным на Аляске был готов прервать переговоры из-за жесткой и непреклонной позиции российского политика. Об этом сообщил Axios со ссылкой на источник, знакомый с деталями переговоров.

По данным издания, Путин настаивал на контроле над пятью спорными регионами Украины, включая Донецкую область, где Россия уже контролирует около 75% территории. «Если Донецк — это самое главное, и если уступок не будет, нам не стоит продолжать», — сказал Трамп, после чего Путин смягчил свою позицию, утверждает собеседник Axios.

Путин и Трамп встретились на Аляске О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть? Политика 5 минут чтения

Издание отмечает, что Трамп подвергся критике из-за того, что не стал настаивать на немедленном прекращении огня в Украине во время встречи на Аляске. По словам источника Axios, главная цель президента США и его дипломатии заключается не в том, чтобы добиться прекращения огня прямо сейчас, а в том, чтобы усадить за стол переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского. Таким образом, стратегия Белого дома строится вокруг трех последовательных шагов: встреча Трампа и Путина, встреча Трампа и Зеленского, встреча Путина и Зеленского. Пока остается неясным, удастся ли реализовать последний пункт, говорится в публикации.

По информации NPR, после переговоров на Аляске американская делегация покинула Анкоридж настолько быстро, что в гостиничном принтере остались материалы саммита. Запланированный совместный обед Трампа и Путина также был отменен. Пояснения пришлось давать госсекретарю США Марко Рубио и спецпосланнику Стиву Уиткоффу. Они появились в нескольких телешоу и подчеркнули, что границы Украины на переговорах не обсуждались, а Трамп действовал в интересах Киева. По их словам, Путин впервые согласился на возможность предоставления Украине «гарантий безопасности» со стороны США и союзников. Рубио назвал такую перспективу «огромным шагом», а Уиткофф отметил, что это «меняет правила игры».

Первая финансовая пирамида России Она возникла задолго до «МММ» Сергея Мавроди и просуществовала более 10 лет. Но мошенников все же наказали, а суд над ними освещал Антон Чехов Экономика 17 минут чтения

Axios пишет, что в Вашингтоне не исключают, что подобные гарантии могут включать размещение американских войск на территории Украины, хотя официально это не подтверждается.

По словам Марко Рубио, мир потребует уступок от обеих сторон, но обсуждать детали публично опасно. Война, по его словам, становится все ожесточеннее. «В июле погибли 20 тысяч российских солдат. Это мясорубка, и у России просто больше мяса для перемалывания», — заявил госсекретарь США в эфире CBS.

