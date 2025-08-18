EN
СМИ: набор российских военных на войну с Украиной обвалился

2 минуты чтения 17:24

Число новых контрактников в российской армии во втором квартале 2025 года составило 37,9 тысяч человек. Это в 2,5 раза меньше, чем в апреле-июне 2024-го, а также рекордно низкий показатель за последние два года. Об этом сообщают «Важные истории» со ссылкой на данные о расходах федерального бюджета.

Всего за шесть месяцев 2025 года бонусы за заключение контракта с Минобороны получили 127,5 тысяч человек против 166,2 тысяч годом ранее, подсчитало издание.

Путин и Трамп встретились на Аляске
Путин и Трамп встретились на Аляске
О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть?
Политика5 минут чтения

Журналисты обращают внимание, что официальные заявления расходятся с бюджетной статистикой. Так, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев утверждал, что за первое полугодие 2025-го в армию вступили 210 тысяч новых контрактников, т.е. в 1,6 раза больше, чем следует из бюджетных выплат. Ранее подобные расхождения также фиксировались, однако они не были столь заметными.

По мнению научного сотрудника Германского института проблем международной безопасности Яниса Клюге, ситуация может выглядеть иначе. Его расчеты показывают, что за полгода контракт могли подписать около 191 тысяч человек. Оценка основана на сведениях о выплатах из региональных бюджетов в 37 субъектах России и экстраполирована на всю страну. Такой метод, по словам собеседника «Важных историй», позволяет учитывать набор без временной задержки.

Сообщается, что отдельные регионы испытывают трудности с выполнением планов по набору контрактников. Так, власти Иркутской области признали, что не могут привлечь нужное число новобранцев из-за недостатка средств на повышение единовременных выплат. Во Владимирской области перестали публиковать данные о числе отправленных на фронт, хотя раньше делали это регулярно. В начале июля там увеличили размер бонуса за подписание контракта.

Первая финансовая пирамида России
Первая финансовая пирамида России
Она возникла задолго до «МММ» Сергея Мавроди и просуществовала более 10 лет. Но мошенников все же наказали, а суд над ними освещал Антон Чехов
Экономика17 минут чтения

По информации «Важных историй», количество новобранцев во втором квартале 2025-го оказалось самым низким с середины 2023 года, когда Россия только начала активную кампанию по привлечению военных с помощью денежных выплат. Всего по итогам 2023 года договоры с Минобороны подписали 345,4 тысяч человек, а в 2024 году — 385,2 тысячи.

