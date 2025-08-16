Зеленский призвал к санкциям в случае отказа России от переговоров с Украиной и США

Европейские лидеры поддержали идею президента США Дональда Трампа провести трехсторонние переговоры с участием Украины, России и США и заявили, что готовы помочь организовать такую встречу. Об этом они сообщили в совместном заявлении по итогам разговора с Трампом, который состоялся после встречи Трампа и Владимира Путина на Аляске.

Обращение подписали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск, председатель Европейского совета Антониу Коста, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также представители Евросоюза подчеркнули, что Украина должна получить надежные гарантии безопасности в будущем. «Мы приветствуем заявление президента Трампа о готовности США предоставить гарантии безопасности. “Коалиция желающих” готова играть активную роль», — сказано в обращении.

Макрон в собственном заявлении по итогам разговора с Трампом отметил, что Европе нужно «извлечь все уроки из последних 30 лет, в частности, из устоявшейся тенденции России не выполнять свои собственные обязательства».

По мнению Стармера, Трампу удалось «как никогда» приблизить прекращение войны в Украине. При этом он добавил, что договориться о мире невозможно без участия Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский, который также принял участие в разговоре с главами США и стран ЕС, поддержал совместное заявление европейских лидеров. Он сообщил, что призвал Трампа усилить санкции, если трехсторонняя встреча не состоится или «если Россия будет уклоняться от честного окончания войны». Зеленский подчеркнул, что вопросы, которые касаются войны в Украине, в том числе территориальные, невозможно решать без ее участия.