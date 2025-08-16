СМИ: Трамп задумался о «натовских» гарантиях безопасности для Украины

Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами сказал, что гарантии безопасности для Украины могут быть похожи на статью 5 Устава НАТО. Эта статья касается коллективной обороны государств, входящих в альянс. Об этом заявили премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а также источники CNN и «Украинской правды».

«Президент Трамп сегодня вновь озвучил итальянскую идею гарантий безопасности, вдохновленную статьей 5 Устава НАТО. Отправной точкой предложения является определение положения о коллективной безопасности, которое позволило бы Украине воспользоваться поддержкой всех своих партнеров, включая Соединенные Штаты, готовых вмешаться в случае повторного нападения», — сообщила Мелони.

Путин и Трамп встретились на Аляске О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть? Политика 5 минут чтения

Собеседник «Украинской правды», знакомый с ходом переговоров, подтвердил, что западные лидеры и Зеленский обсуждали эту идею во время телефонного разговора, который состоялся после встречи Трампа и Владимира Путина на Аляске. По его словам, это предложение звучало в формулировке «non-NATO article 5 security guarantees».

CNN со ссылкой на европейского чиновника пишет, что само НАТО не будет участвовать в гарантиях безопасности. Как именно будет реализована идея Мелони, пока неизвестно. Источник «Украинской правды» утверждает, что это предложение Трамп представил как якобы согласованное с Путиным.

Ранее лидеры европейских стран в совместном заявлении, сделанном после разговора с Трампом, поддержали готовность США предоставить Украине гарантии безопасности и добавили, что готовы принять участие в этом проекте.