Общество

Shaman выступил в Северной Корее

2 минуты чтения 18:14

Российский поп-исполнитель Shaman (Ярослав Дронов) 15 августа выступил в столице КНДР Пхеньяне на концерте в честь 80-летия освобождения Корейского полуострова от японской оккупации, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В зрительном зале сидели северокорейский диктатор Ким Чен Ын и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Товарищ Ким Чен Ын выразил признательность российским деятелям искусства за концерт в Пхеньяне, который придал восторг Дню освобождения нашего государства и внес своеобразный вклад в укрепление расцветающей с каждым днем корейско-российской дружбы», — пишет ЦТАК. 

Фото: Shaman на концерте в Пхеньяне 15 августа 2025 года / ЦТАК

По данным агентства, Дронов спел «Моя Россия», «Встанем» и другие «патриотические песни». Когда Shaman пел «Встанем», Ким Чен Ын и Володин поднялись со своих кресел.

Также в концерте приняли участие Ансамбль песни и пляски «Красная Звезда» Ракетных войск стратегического назначения и Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск Министерства обороны. «Исполнителям знаменательного концерта переданы корзины цветов», — добавило северокорейское информагентство.

Путин и Трамп встретились на Аляске
Путин и Трамп встретились на Аляске
О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть?
Политика5 минут чтения

Ранее о выступлении Дронова в Пхеньяне сообщила ТАСС его пресс-служба. Российский артист вошел в состав российской делегации, которую пригласили на празднование освобождение Кореи от Японии в 1945 году.

Северокорейские военные с октября прошлого года участвуют в войне в Украине. Также КНДР поставляет России боеприпасы, баллистические ракеты и гаубицы. По данным украинской разведки, 40% боеприпасов, которые Россия использует в ходе вторжения в Украину, произведены в Северной Корее.

Горящие новости
