В ходе встречи Трампа и Путина Россия и Украина атаковали друг друга дронами

Воздушные силы Украины и Минобороны России сообщили о взаимных массированных атаках беспилотников в ночь на 16 августа. В это время на Аляске проходил саммит Владимира Путина и президента США Дональда Трампа с участием российской и американской делегаций.

По данным Воздушных сил Украины, в ночь на 16 августа российские войска нанесли удар по украинской территории баллистической ракетой «Искандер-М», а также запустили 85 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных моделей. По предварительной информации, силам ПВО удалось сбить 61 беспилотник в северных и восточных регионах страны.

В Минобороны России, в свою очередь, сообщили, что за три часа — с полуночи до 3:30 по московскому времени — российские ПВО перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотников. Наибольшее число дронов было сбито над территорией Ростовской области и Ставропольского края — по десять и девять, соответственно.

Личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа впервые за шесть лет состоялась 15 августа в городе Анкоридж. Переговоры начались около 22:30 по московскому времени и продолжались примерно три часа. По оценкам СМИ, это стала одной из самых продолжительных встреч между Путиным и Трампом.

По итогам саммита Путин и Трамп провели короткую пресс-конференцию, в ходе которой выступили с заявлениями, однако, несмотря на формат мероприятия, на вопросы журналистов отвечать не стали.

Путин в своем заявлении выразил заинтересованность в долгосрочном урегулировании военного конфликта в Украине, назвал россиян и украинцев «братскими народами», а саму войну — «трагедией и тяжелой болью». Он описал прошедший саммит как продуктивный и отметил, что Россия видит «желание администрации Трампа содействовать разрешению украинского кризиса».

Трамп, выступивший следом, сообщил, что по ряду вопросов, касающихся войны в Украине, были достигнуты договоренности, однако подчеркнул, что «сделки пока нет». Он также заявил, что намерен связаться с президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров, чтобы проинформировать их об итогах встречи.

Американский президент добавил, что теперь начинается подготовка к трехсторонней встрече с ним, Путиным и Зеленским.

Журналист The Economist Оливер Кэрролл со ссылкой на источник сообщил, что после саммита Путина и Трампа было достигнуто некое «предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе» перед трехсторонней встречей. «Небо покажет, как прошли эти переговоры. Следующая неделя будет интересной», — процитировал журналист неназванного собеседника.

Официальные лица пока не высказывались по этому вопросу.