Политика

Появились реакции на переговоры Путина и Трампа

2 минуты чтения 03:44 | Обновлено: 03:56

Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности заявил, что «Трамп не проиграл, но Путин явно выиграл». Слова Джона Болтона передает CNN. Он считает, что «Трамп не получил ничего, кроме новых встреч», в то время как Путин «приложил немало усилий для восстановления отношений, что… было его главной целью».

«Он избежал санкций. Ему не грозит прекращение огня. Следующая встреча не назначена. [Президент Украины Владимир] Зеленский не был проинформирован ни о чем из этого до пресс-конференции. Это далеко не конец, но я бы сказал, что Путин достиг большей части того, чего хотел. Трамп достиг очень мало», — добавил Болтон.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, в свою очередь, написал в своем телеграм-канале, что Путин «выиграл еще время». Он отметил, что делегации не договорились о прекращении огня «или какой-либо деэскалации».

Украинский политик Александр Мережко заявил The New York Times, что он не увидел никаких изменений. «Я считаю это провалом, потому что Путин снова говорил о проблемах безопасности и использовал свою обычную риторику», — считает Мережко.

Журналист Fox News Шон Хэннити заявил, что Трамп оценил прошедшие переговоры «на десятку». ТАСС пишет, что Путин охарактеризовал их как «очень хорошие».

Бывший посол США в НАТО Дуглас Лют заявил в интервью Би-би-си, что «Путин положил конец международной изоляции» России, а Трамп получил в замен «ноль». «Мы не приблизились — на самом деле, мы можем оказаться дальше от мирного урегулирования на Украине, чем были в начале дня», — считает Лют.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил отказ Трампа и Путина отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференции тем, что они «сделали исчерпывающие заявления».

«Это тот самый разговор, который позволяет дальше уверенно вместе идти по пути поиска вариантов урегулирования», — добавил Песков. Ранее он утверждал, что саммит может продлиться до семи часов, тогда как Путин и Трамп завершили встречу спустя чуть менее чем три часа.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев оценил переговоры как продуктивную встречу. Он заявил, что США «очень хорошо» приняли Россию на Аляске и что две страны продолжат выстраивать отношения, несмотря на «сопротивление».

