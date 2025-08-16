EN
EN
Политика

Переговоры Путина и Трампа «в узком составе» завершены

2 минуты чтения 01:21 | Обновлено: 01:36

В Кремле сообщили о завершении переговоров «в узком составе» между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Встреча продлилась почти три часа. Когда должны пройти переговоры расширенных делегаций, пока не сообщается.

Телеграм-канал «Вы слушали маяк» пишет, что журналистов пригласили в зал, где должна пройти совместная пресс-конференция Путина и Трампа по итогам их встречи. По его данным, первыми в зал вошли министр обороны России Андрей Белоусов и министр финансов Антон Силуанов, которые не принимали участие в переговорах формата «три на три».

Вместе с этим на телеканале Fox News началось интервью Дональда Трампа, записанное до начала саммита. В нем президент США заявил, что он хочет закончить войну в Украине «на этой неделе, а не на следующей», а также что он не намерен тратить на этот процесс «кучу времени, энергии и денег». Трамп в очередной раз пообещал выйти из переговорного процесса, если поймет, что диалог с Россией «не имеет будущего».

Первая финансовая пирамида России
Первая финансовая пирамида России
Она возникла задолго до «МММ» Сергея Мавроди и просуществовала более 10 лет. Но мошенников все же наказали, а суд над ними освещал Антон Чехов
Экономика17 минут чтения

В Белом доме анонсировали еще одно интервью Трампа Fox News, уже после завершения переговоров.

Встреча Путина и Трампа началась примерно в 22:30 по московскому времени. Они встретились в аэропорте на военной базе «Эльмендорф» в Анкоридже, Аляска. Трамп прилетел первым и ждал приземления самолета Путина около 20 минут. После этого они оба вышли из самолетов, прошлись по красной дорожке и пожали друг другу руки. Далее Трамп пригласил Путина сесть в свой лимузин, на котором они отправились в место проведения переговоров.

При этом СМИ сообщили о сотрудничестве Секретной службы США и российской Федеральной службы охраны для обеспечения безопасности на переговорах. При этом, как утверждалось, силовики опасались шпионажа с обеих сторон.

