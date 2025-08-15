Основатель «Додо Пиццы» рассказал о жизни в тундре без связи и удобств

Основатель «Додо Пиццы» Федор Овчинников рассказал на своей странице в инстаграме, что провел 147 дней в тундре с оленеводами. По его словам, за это время он прошел 730 километров по Арктике, где жил без связи, душа и личного пространства.

«Я чувствовал себя ребенком. Я как будто учился ходить. Я спал спина спиной вместе со своей семьей. Мы шли со своим караваном по бескрайней тундре, без связи, месяцами не встречая других людей, и мне казалось, что мы на космическом корабле», — вспоминает свой опыт предприниматель.

Овчинников рассказал, что идея уехать вдаль от цивилизации зрела в нем несколько лет. Весной 2025 года он принял решение и отправился в Арктику.

«Это был не кризис. Не очередное испытание, чтобы стать для чего-то сильнее. Не бегство от себя и реальности, а скорее попытка понять, что такое „я“ и „реальность“. Мы живем в социальной игре. Мы так погружены в эту игру, что ее условности кажутся чем-то абсолютным. Кажется, по-другому просто быть не может: статус, счастье, карьера, планы до 70 лет. Я хотел посмотреть на жизнь совсем из другой реальности», — поделился предприниматель.

По словам Овчинников, в Арктике его приняла семья ненцев-оленеводов. Вместе с ними 21 марта он отправился в путешествие на оленьих упряжках и за 147 дней преодолел 730 километров по тундре — от Обской губы до побережья Северного Ледовитого океана.

«Я понял, что отсутствие личного пространства и душа — вообще не проблема, а добрый смех и поддержка людей вокруг спасают в пургу, дождь и холод. Я открывал жизнь заново», — рассказал бизнесмен.

В своем посте Овчинников отрицает, что находился в кризисе, и подчеркивает, что поездка не была «побегом от себя или реальности». По его словам, это было осознанное решение — попытка выйти за рамки привычной жизни и «понять, что такое я и реальность».

Федор Овчинников основал «Додо Пиццу» в 2011 году в Сыктывкаре. Согласно информации на сайте компании, это международная сеть, объединяющая более 1000 пиццерий. Заведения работают не только в России, но и в Литве, Эстонии, Казахстане, Узбекистане, Румынии и США.



