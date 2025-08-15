Ученые назвали идеальное время для кофе

Группа ученых из Германии изучила взаимосвязь между потреблением кофеина и эмоциональным состоянием человека в повседневной жизни. Они обратили внимание на то, меняется ли эта взаимосвязь в зависимости от окружающих факторов, индивидуальных особенностей человека и времени суток. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

В материале сказано, что прием кофеина, содержащийся в кофе, чае, газированных и энергетических напитках, чаще всего вызывал позитивные эмоции в течение первых двух с половиной часов после утреннего пробуждения. После эта взаимосвязь снижалась и не была столь ярко выраженной, однако к вечеру, через 10-12 часов после пробуждения она снова возрастала.

В ходе работы ученые провели два эксперимента. Для первого они отобрали 115 участников в возрасте 18–25 лет, для второго — 121 участника в возрасте 18–29 лет. Их попросили заполнять короткие анкеты с помощью смартфонов несколько раз в день. Первое исследование длилось 15 дней, второе — 29 дней.

Участники должны были рассказать, употребляли ли они кофеин в течение последних полутора часов, а также о своем настроении, уровне усталости, сне, и распорядке дня. Опросы проводились случайным образом в течение дня с минимальным перерывом в 90 минут.

В обеих группах респонденты сообщали об употреблении кофеина примерно в 16% случаев. Многоуровневый анализ показал, что употребление кофеина оказывало кратковременный положительный эффект на эмоциональное состояние.

Ученые отметили, что индивидуальные особенности участников, например, зависимость от кофеина, постоянное его употребление, депрессия, тревожность или качество сна не влияют на результаты. Однако кратковременная усталость усиливала позитивное влияние кофеина на настроение, тогда как присутствие других людей снижало его. При этом негативные эмоции не зависели от времени суток, на них не влияли никакие фоновые или физиологические факторы.