EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Эксперт назвал причины высокого стресса у подростков

2 минуты чтения 13:58

Высокий уровень стресса у подростков может быть связан с повышенной динамикой изменений происходящих в современном мире, считает Мэтт Риктел, автор книги «Как мы растем: понимание подросткового возраста». Интервью с ним опубликовал CNN.

Риктел отметил, что в обществе существует ошибочное убеждение о вреде социальных сетей и смартфонов для психического здоровья молодых людей. На самом деле, по его мнению, проблема не в инструментах и в площадках для размещения информации, а в большом количестве данных, которые перегружают мозг подростков.

В пресной воде обитает «поедающая мозг» амеба
В пресной воде обитает «поедающая мозг» амеба
Встреча с ней почти всегда заканчивается для человека смертью
Общество8 минут чтения

Он рассказал, что сегодня у подростков чаще диагностируются психические расстройства, но это не значит, что причина только в прогрессе медицины в вопросе их выявления — молодые люди действительно начали испытывать больше стресса.

Ограничение доступа к социальным сетям и пользованию смартфоном может оказать положительное влияние на состояние здоровья подростка, согласен Риктел. Это будет полезно, если проведенное за экраном время вредит сну, личному общению или физической активности — однако проблема перегруженности мозга современного подростка гораздо глубже.

Эксперт рассказал, что человечеству удалось решить многие из проблем, которые создавали неопределенность и тревогу для подростков несколько десятилетий назад. Однако современное устройство общества создает новые причины для стресса.

Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
Общество12 минут чтения

Среди них возросшее количество информации и вопросов, которые требуют размышлений. Риктел отмечает, что перегруженность мозга подростков создает внутренние конфликты, которые приводят к тому, что молодой человек не способен найти ответы на интересующие его вопросы.

Риктел советуют родителям не считать непослушание подростка бунтом против себя — часто молодые люди сами не до конца понимают свои эмоции. Добавление новой рациональной информации в момент, когда ребенок испытывает сильные эмоции и одновременно уже перегружен данными, вызовет лишь усугубление ситуации — эксперт советует подождать момента, когда подросток будет готов слушать собеседника.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

В пресной воде обитает «поедающая мозг» амеба
Общество
В пресной воде обитает «поедающая мозг» амеба
Встреча с ней почти всегда заканчивается для человека смертью
00:01
Мой сын гей, а другой — священник
Общество
Мой сын гей, а другой — священник
Мы живем в Грузии, и религия помогла сыну принять своего брата. Но это было непросто
00:01 14 августа
Величайший обман в истории Лувра
Криминал
Величайший обман в истории Лувра
Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы
00:01 13 августа
Российская сталь оказалась никому не нужна
Экономика
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
00:01 12 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования