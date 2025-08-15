Эксперт назвал причины высокого стресса у подростков

Высокий уровень стресса у подростков может быть связан с повышенной динамикой изменений происходящих в современном мире, считает Мэтт Риктел, автор книги «Как мы растем: понимание подросткового возраста». Интервью с ним опубликовал CNN.

Риктел отметил, что в обществе существует ошибочное убеждение о вреде социальных сетей и смартфонов для психического здоровья молодых людей. На самом деле, по его мнению, проблема не в инструментах и в площадках для размещения информации, а в большом количестве данных, которые перегружают мозг подростков.

Он рассказал, что сегодня у подростков чаще диагностируются психические расстройства, но это не значит, что причина только в прогрессе медицины в вопросе их выявления — молодые люди действительно начали испытывать больше стресса.

Ограничение доступа к социальным сетям и пользованию смартфоном может оказать положительное влияние на состояние здоровья подростка, согласен Риктел. Это будет полезно, если проведенное за экраном время вредит сну, личному общению или физической активности — однако проблема перегруженности мозга современного подростка гораздо глубже.

Эксперт рассказал, что человечеству удалось решить многие из проблем, которые создавали неопределенность и тревогу для подростков несколько десятилетий назад. Однако современное устройство общества создает новые причины для стресса.

Среди них возросшее количество информации и вопросов, которые требуют размышлений. Риктел отмечает, что перегруженность мозга подростков создает внутренние конфликты, которые приводят к тому, что молодой человек не способен найти ответы на интересующие его вопросы.

Риктел советуют родителям не считать непослушание подростка бунтом против себя — часто молодые люди сами не до конца понимают свои эмоции. Добавление новой рациональной информации в момент, когда ребенок испытывает сильные эмоции и одновременно уже перегружен данными, вызовет лишь усугубление ситуации — эксперт советует подождать момента, когда подросток будет готов слушать собеседника.