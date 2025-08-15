EN
Ученые сравнили отказы в приеме на работу в разных странах

2 минуты чтения 18:54

Формы отказа, использующиеся работодателями в России и США, значительно отличаются друг от друга — российские компании склонны к гораздо меньшему проявлению вежливости, следует из публикации Московского государственного психолого-педагогического университета в научно-популярном издании Naked Science.

Американские письма с отказом в приеме на работу в 80% случаев чаще содержат положительные оценки кандидата — перечисление навыков, положительных впечатлений или пожеланий удачи в трудоустройстве. Работодатели из России подходят к этому вопросу гораздо прагматичнее — внимание уделяется деловому стилю и точности.

Авторы пришли к такому выводу по результатам исследования, опубликованного в журнале «Язык и текст». Во время него они использовали 50 реальных писем с отказами — 25 из России и столько же из США.

Исследователи также заметили, что российские компании чаще используют конструкцию «к сожалению», однако она чаще звучит простой формальностью, а не наполненной эмоциональной окраской фразой. Американцы же часто используют слова regret и sorry, которые ученые посчитали выражающими искреннее сожаление и сочувствие.

Различия вызваны культурными особенностями, считают авторы работы. Российская культура, по их мнению, является более коллективистской и формальной, что приводит к большой дистанции между работником и работодателем — из-за этого письма получаются более сдержанными и содержащими четкую информацию.

Американцы же, как отмечается в статье, предпочитают поддерживать личные отношения и наполнять письма вниманием к чувствам кандидата из-за индивидуалистичной культуры. Из-за этого они используют комплименты, чаще выражают сожаление, а само письмо получается более «мягким» и дружелюбным.

Ученые подчеркнули, что эти особенности стоит учитывать при ведении деловой переписки, чтобы избежать недопонимания и выстроить хорошие отношения с соискателями и партнерами из другой культурной среды.

