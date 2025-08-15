Названы сильные и слабые стороны позиции Путина на переговорах с Трампом

Переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске могут стать катализатором масштабных перемен для Украины, Европы и всего мира, отмечает CNBC. Американский телеканал называет главные темы предстоящего саммита, а также обращает внимание на то, что глава Белого дома может согласиться на уступки, которые пойдут на пользу Кремлю и изменят облик Украины, Европы и, в конечном итоге, всей мировой геополитики.

В переговорах Путина и Трампа так или иначе будут затронуты вопросы прекращения огня, территориальной целостность Украины, безопасности Европы, состояния российской экономики, а также возможные геополитические последствия. ЕС хочет участвовать в будущей мирной сделке, но Москва это отвергает, а позиция Трампа по вопросу участия Европы остается неясной.

Главная цель Трампа — добиться от Путина согласия на перемирие, пишет CNBC. Однако условия сделки могут включать спорные территориальные уступки и гарантии безопасности. Киев уже отверг любые варианты «мира в обмен на землю», особенно с учетом претензий России на Крым и Донбасс.

Лидеры Евросоюза, в свою очередь, подчеркивают, что передача украинских территорий Кремлю по сути изменит границы Европы и создаст плацдарм для нападения России в будущем.

В то же время экономическая ситуация в России может подтолкнуть Путина на уступки, отмечает CNBC. Несмотря на военные успехи, Москва сталкивается с замедлением роста экономики, инфляцией и бюджетным дефицитом. Этот фактор канал называет слабостью в переговорной стратегии Кремля.

Тем не менее с геополитической точки зрения позиция Путина на переговорах с Трампом выглядит более выгодной. Так считает старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Баунов.

«С точки зрения Путина, задача вполне прозаична: просто сидеть и ждать желаемого результата. Путин видит себя „долгой властью“ и исторической фигурой, в отличие от „короткой власти“ западных мимолетных политических деятелей», — отметил он. Баунов добавил, что согласившись на личную встречу Трамп рискует больше Путина, так как «агрессору нечего терять».