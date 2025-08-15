Навальная призвала Трампа и Путина договориться об обмене заключенными

Юлия Навальная опубликовала видеообращение к Владимиру Путину и президенту США Дональду Трампу, в котором призвала лидеров напрямую договориться об обмене политическими заключенными между Россией и Украиной. Она подчеркнула что это решение сделает встречу «исторической» независимо от того, как пройдет обсуждение прекращения войны в Украине.

«Личная встреча создает для этого [обмена] совершенно уникальную возможность. Не надо двух лет челночной дипломатии. Я, увы, лучше всех в мире знаю, чем чревато промедление в таких вопросах. Вы можете просто обменяться списками и отпустить людей. Я знаю, что такие списки уже подготовлены», — заявила Навальная.

Навальная предложила освободить российских политических активистов и журналистов, украинских гражданских лиц. Во время этих слов в видео Навальной появились фотографии бывшей активистки штаба Навального в Уфе Ольги Комлевой, журналистки Антонины Фаворской, бывшего депутата из команды Ильи Яшина Алексея Горинова и других политических заключенных.

«Вы же сами в конце-концов ведете переговоры, чтобы закончить войну. Так почему в тюрьмах должны сидеть люди, которые требовали ровно того же самого?» — обратилась Навальная к Трампу и Путину.

Ранее сооснователь «Новой газеты» и лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов обратился к Трампу и папе римскому Льву XIV с просьбой включить в повестку возможных переговоров России и Украины вопрос об обмене политическими заключенными. Он попросил Путина и президента Украины Владимира Зеленского подписать указы о помилованиях: противников войны — в России и сторонников «русского мира» — в Украине.