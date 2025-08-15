СМИ: «капризы» Трампа дестабилизируют мир

Стиль управления международными отношениями США, используемый Дональдом Трампом, вносит хаос в мировую политику и часто не приносит результата. Заключаемые им сделки можно назвать «капризными», отмечает The Economist.

Трамп полагается не на опытных дипломатов и экспертов, имеющих старые связи, а на «рейнмейкеров» (так называют людей, которые способны добиться мгновенного результата, объяснить происхождение которого никто не в силах). Однако замена продуманной стратегии ведения внешней политики принятием решений исключительно по желанию президента делает непредсказуемой всю мировую политику, считают журналисты.

Они отмечают, что Трамп старается опираться на свою интуицию и уделяет внимание сделкам с учетом разделения стран на три группы по приоритетности. К первой относятся недружественные крупные страны, например, Китай, Россия и Иран, а также дружественный Израиль — из-за важности отношений с ним для внутриполитических процессов.

Отношения с этими государствами устроены сложно, но президент США рассчитывает на «ошеломляющую отдачу» в случае, если ему удастся закончить войну в Украине, установить мир между Израилем и Палестиной или найти выгодную формулу сотрудничества с Пекином.

При этом его давление на государства из этой группы непоследовательно — он несколько раз делал послабления для Китая, грозился ввести ограничения в адрес России, но критиковал Украину, а также позволял Израилю проводить любую политику, которую он считает нужной.

Ко второй группе относятся важные страны, которые хотят включить в сферу своего влияния и США, и Китай. Трамп пытается запугать их или даже высказывает оскорбительные для политиков из этих государств идеи, отмечают журналисты.

К ним относятся Бразилия (Трамп пытается оказать на нее давление в вопросах внутренней политики), ЮАР (здесь негативно восприняли заявления о якобы происходящем геноциде белых людей) и Индия (недовольна высокими тарифами). Здесь политика Трампа не показывает хороших результатов, отмечает The Economist, а многие из этих страх настроены сближаться с Китаем.

В третью группу журналисты включили бедные или небольшие страны. Здесь Трамп добился некоторых успехов. К ним журналисты относят декларацию о намерении заключить мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, а также соглашение между Конго и Руандой.

При этом давление Трампа через пошлины по «праву сильного» не приводит к тому, что соперники США начинают опасаться действий Вашингтона. Но при этом подобные решения могут отталкивать от Трампа союзников, отмечают журналисты. Сам президент вряд ли является сторонником изоляционизма или глобализма, он принимает решения по своему желанию, но они часто меняются.