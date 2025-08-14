EN
Криминал

Россиянин застрелил и отрезал пенис федеральному судье

2 минуты чтения 23:08 14 августа

В Волгоградской области у здания Камышинского городского суда нашли тело федерального судьи с огнестрельными и колото-резаными ранами. Об этом сообщили в пресс-службе местного Следственного комитета.

В пресс-релизе сказано, что подозреваемый в убийстве уже задержан. По данным СК, он занимается предпринимательской деятельностью. Против мужчины возбудили уголовное дело по статьям об убийстве, совершенном с особой жестокостью, и незаконном хранении оружия. В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения.

Как пишет близкий к силовикам телеграм-канал Baza, судью звали Василий Ветлугин. «Медиазона» со ссылкой на данные с сайта суда сообщает, что 14 августа он участвовал в нескольких процессах по гражданским делам. Мужчину расстреляли из охотничьего карабина «Сайга». Ему отрезали пенис и воткнули нож в глаз. По данным «Сапы», нападавший не пытался скрыться, и его задержали на месте преступления.

Мой сын гей, а другой — священник
Мой сын гей, а другой — священник
Мы живем в Грузии, и религия помогла сыну принять своего брата. Но это было непросто
Общество10 минут чтения

Baza утверждает, что судью застрелили на почве ревности — так подозреваемый мстил за измену своей супруги. Телеграм-канал со ссылкой на информацию, которая «уточняется», отмечает, что нападавший подкараулил судью вечером, когда тот выходил с работы. Как пишет «Волгоград онлайн», супруга подозреваемого работала вместе с судьей.

РБК со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что подозреваемый — участник войны в Украины, который приехал в отпуск. Он жил по соседству с судьей. При этом Baza пишет, что информация о том, что нападавший имеет какое-либо отношение к российской армии, пока не подтверждена. Телеграм-канал «112» также называет его имя — утверждается, что мужчину зовут Сергей К., ему 47 лет.

