Общество

Несколько многоквартирных домов повреждены из-за атаки дрона в Ростове

2 минуты чтения 11:16 | Обновлено: 11:51

В Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотника повреждены несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его данным, в больницах города сейчас находятся двое раненых. «Их состояние медики оценивают как тяжелое. Еще 11 человек с ранениями сейчас доставляются в больницу. Информация по пострадавшим будет уточняться», — написал он в своем телеграм-канале.

По данным телеграм-канала Mash, обломки поврежденного фасада и оконные рамы упали на припаркованные автомобили. Осколками стекол задело прохожих.

Величайший обман в истории Лувра
Величайший обман в истории Лувра
Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы
Криминал9 минут чтения

«Сейчас ведется обследование дома, проводятся эвакуационные мероприятия жильцов. Пункт временного размещения для жильцов МКД развертывается на базе 50-й школы», — сообщил мэр города Александр Скрябин. 

Атаковавший дом беспилотник мог нести на себе до 20 килограммов взрывчатого вещества, утверждает близкий к силовикам телеграм-канал Shot без ссылки на источник. По его данным, в здание врезался дрон «Аэропракт» — «Летучая лисица». 

Мой сын гей, а другой — священник
Мой сын гей, а другой — священник
Мы живем в Грузии, и религия помогла сыну принять своего брата. Но это было непросто
Общество10 минут чтения

Об участившихся атаках беспилотников также сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он утверждает, что ВСУ атакуют здание правительства региона.

«Мы второй день проживаем то, что еще не проживали в современной истории. Вчера большое количество беспилотников противника залетело… С утра максимальный ведется огонь по зданию правительства… Прилетело в последний этаж, очень сильные повреждения. Там и первый этаж, и мой кабинет [пострадали]», — сказал Гладков. Он также добавил, что в здании практически никого нет.

Все это происходит на фоне предстоящей встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным, на которой глава Белого дома, как ожидается, постарается договориться о прекращении огня в Украине.

