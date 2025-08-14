Несколько многоквартирных домов повреждены из-за атаки дрона в Ростове

В Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотника повреждены несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его данным, в больницах города сейчас находятся двое раненых. «Их состояние медики оценивают как тяжелое. Еще 11 человек с ранениями сейчас доставляются в больницу. Информация по пострадавшим будет уточняться», — написал он в своем телеграм-канале.

По данным телеграм-канала Mash, обломки поврежденного фасада и оконные рамы упали на припаркованные автомобили. Осколками стекол задело прохожих.

«Сейчас ведется обследование дома, проводятся эвакуационные мероприятия жильцов. Пункт временного размещения для жильцов МКД развертывается на базе 50-й школы», — сообщил мэр города Александр Скрябин.

Атаковавший дом беспилотник мог нести на себе до 20 килограммов взрывчатого вещества, утверждает близкий к силовикам телеграм-канал Shot без ссылки на источник. По его данным, в здание врезался дрон «Аэропракт» — «Летучая лисица».

Об участившихся атаках беспилотников также сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он утверждает, что ВСУ атакуют здание правительства региона.

«Мы второй день проживаем то, что еще не проживали в современной истории. Вчера большое количество беспилотников противника залетело… С утра максимальный ведется огонь по зданию правительства… Прилетело в последний этаж, очень сильные повреждения. Там и первый этаж, и мой кабинет [пострадали]», — сказал Гладков. Он также добавил, что в здании практически никого нет.



Все это происходит на фоне предстоящей встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным, на которой глава Белого дома, как ожидается, постарается договориться о прекращении огня в Украине.