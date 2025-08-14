Нарушения сна могут обостряться в выходные

Ученые из Австралии и Франции проанализировали обезличенные данные более 70 тысяч человек, которые пользовались специальным датчиком сна, и выяснили, что синдром обструктивного апноэ сна обостряется в выходные. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, исследователи не смогли установить точную причину этой закономерности, однако они предположили, что она может быть связана с изменением образа жизни в нерабочие дни — например, с увеличением употребления алкоголя и курения, а также изменением типа или режима сна. Так, они назвали это явление «социальным апноэ».

Профессор Дэнни Экерт, соавтор исследования из Университета Флиндерса, считает, что обострение нарушений сна может быть также связано с тем, что в выходные люди менее регулярно пользуются СиПАП-аппаратами — эти приборы предназначены для лечения апноэ.

Ученые подчеркнули, что результаты исследования важны вне зависимости от первопричин, учитывая последствия синдрома обструктивного апноэ сна для здоровья и безопасности. Этот синдром повышает риск развития инсульта, высокого кровяного давления и диабета второго типа, а также может влиять на безопасность вождения и снижать качество жизни.

Авторы работы выяснили, что вероятность возникновения умеренного или тяжелого апноэ во сне, то есть 15 и более остановок дыхания в час, была на 18% выше по субботам по сравнению со средами, и эта тенденция была более выраженной у мужчин и людей моложе 60 лет.

В исследовании сказано, что в выходные люди спали на 45 минут дольше обычного, тогда как в будни это время составляло не более шести минут. Также в нерабочие дни наблюдался сдвиг режима сна на час и более, в то время как в будни он был не более 18 минут. Эти факторы ученые связали с увеличением вероятности развития апноэ.

Для синдрома обструктивного апноэ сна характерны полная остановка дыхания или частичное уменьшение воздушного потока. Это происходит в результате расслабления мышц задней стенки горла и приводит к сужению или закрытию дыхательных путей. Такое состояние чаще встречается у пожилых людей и людей с избыточным весом или ожирением.