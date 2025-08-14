EN
Лекарства от СДВГ снижают риск самоубийств и преступлений

2 минуты чтения 12:01

Препараты для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) снижают риск суицидального поведения, злоупотребления психоактивными веществами, а также совершения преступлений. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на результаты нового исследования.

Авторы работы изучили медицинские данные 150 тысяч шведских пациентов, которым недавно поставили диагноз СДВГ. Спустя два года исследователи вновь проанализировали данные этих людей. 

В результате они обнаружили, что пациенты, получавшие медикаментозную терапию, продемонстрировали 17% снижение суицидального поведения и 15% сокращение случаев злоупотребления психоактивными субстанциями. Кроме того, пациенты, принимавшие препараты от СДВГ реже совершали преступления и попадали в ДТП. 

Российская сталь оказалась никому не нужна
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
Экономика15 минут чтения

По словам одного из авторов исследования, профессора детской и подростковой психиатрии в Университете Саутгемптона Самуэле Кортезе, полученные результаты не могут продемонстрировать прямую причинно-следственную связь и могут быть искажены такими факторами, как тяжесть СДВГ. Однако он отметил, что эти данные дают врачам важный аргумент в пользу того, что медикаментозная терапия способствует устранению и снижению важных рисков.

«Эти данные должны быть учтены при разработке клинических рекомендаций, политики и в текущих дискуссиях», — сказал Кортезе.

Врачи пытались забирать органы у живых пациентов
Врачи пытались забирать органы у живых пациентов
Журналисты нашли десятки «проблемных» случаев трансплантации
Общество10 минут чтения

В своей работе исследователи отмечают, что положительные эффекты ярче проявлялись у пациентов, принимавших стимулирующие препараты, чем у тех, кто принимал не стимулирующие. К первым относятся такие препараты как «Риталин» компании Novartis AG, а ко вторым — «Страттера» компании Eli Lilly & Co.

Клинический психолог, работающий в детской больнице Сиднея в Уэстмиде и Центре мозга и разума Сиднейского университета Адам Гастелла, который не участвовал в исследовании, отметил, что ранее к похожим выводам приходили и другие специалисты. Однако «большой размер выборки, использование национального реестра и более сложный анализ дают большую уверенность в том, что результаты не объясняются чем-либо иным, кроме приема лекарств», подчеркнул он. 

