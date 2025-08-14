EN
Общество

В США появились «кролики Франкенштейна»

2 минуты чтения 18:07

В американском штате Колорадо появились кролики с наростами на голове, похожими на рога, их уже прозвали «кроликами Франкенштейна», пишет Associated Press.

Их фотографии завирусились, о животных также пишут как о «кроликах-зомби» и «кроликах-демонах». Однако на самом деле кролики заражены относительно распространенным и в основном безвредным вирусом папилломы Шоупа, при котором из тел кроликов начинают показываться бородавчатые наросты.

Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
История о том, как они со смертельно больным мужем стали бездомными, оказалась выдумкой. Но по ней уже сняли фильм с голливудскими звездами
Мир11 минут чтения

Журналисты отмечают, что этот вирус ранее стал причиной распространения фольклора о зайцах с рогами. Это заболевание начали изучать около 100 лет назад, оно названо в честь описавшего его ученого Ричарда Шоупа, он обнаружил его у кроликов в 1930-е годы.

Изучение этого вируса в дальнейшем помогло понять механизмы работы папилломавирусов человека, в частности их взаимосвязь с раковыми заболеваниями.

Представитель управления парков и дикой природы Колорадо Кара Ван Хуз рассказала журналистам, что местные жители продолжают звонить властям и предупреждать их о необычно выглядящих кроликах. Она отметила, что летом зараженные этим вирусом животные встречаются особенно часто, хотя увидеть их можно и в обычное время года.

Величайший обман в истории Лувра
Величайший обман в истории Лувра
Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы
Криминал9 минут чтения

Летом таких кроликов много из-за активности его переносчиков — блох и клещей, отмечает Associated Press. Затем он может передаваться от одного кролика другому, но это невозможно по отношению к другим животным. Люди и домашние питомцы также вне зоны риска, отмечается в материале.

Наросты, по словам Ван Хуз, действительно могут напоминать рога по мере развития, однако в действительности они вредят кроликам исключительно в случае роста в глазах или носу, а также при создании помех для потребления пищи. Иммунная система кроликов самостоятельно справляется с вирусом. При выздоровлении наросты исчезают.

