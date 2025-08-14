В США появились «кролики Франкенштейна»

В американском штате Колорадо появились кролики с наростами на голове, похожими на рога, их уже прозвали «кроликами Франкенштейна», пишет Associated Press.

Их фотографии завирусились, о животных также пишут как о «кроликах-зомби» и «кроликах-демонах». Однако на самом деле кролики заражены относительно распространенным и в основном безвредным вирусом папилломы Шоупа, при котором из тел кроликов начинают показываться бородавчатые наросты.

Журналисты отмечают, что этот вирус ранее стал причиной распространения фольклора о зайцах с рогами. Это заболевание начали изучать около 100 лет назад, оно названо в честь описавшего его ученого Ричарда Шоупа, он обнаружил его у кроликов в 1930-е годы.

Изучение этого вируса в дальнейшем помогло понять механизмы работы папилломавирусов человека, в частности их взаимосвязь с раковыми заболеваниями.

Представитель управления парков и дикой природы Колорадо Кара Ван Хуз рассказала журналистам, что местные жители продолжают звонить властям и предупреждать их о необычно выглядящих кроликах. Она отметила, что летом зараженные этим вирусом животные встречаются особенно часто, хотя увидеть их можно и в обычное время года.

Летом таких кроликов много из-за активности его переносчиков — блох и клещей, отмечает Associated Press. Затем он может передаваться от одного кролика другому, но это невозможно по отношению к другим животным. Люди и домашние питомцы также вне зоны риска, отмечается в материале.

Наросты, по словам Ван Хуз, действительно могут напоминать рога по мере развития, однако в действительности они вредят кроликам исключительно в случае роста в глазах или носу, а также при создании помех для потребления пищи. Иммунная система кроликов самостоятельно справляется с вирусом. При выздоровлении наросты исчезают.