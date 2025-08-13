EN
Общество

Эксперты назвали «выгорание напоказ» новым офисным трендом

2 минуты чтения 19:19

В российских компаниях участились случаи так называемого «синдрома злорадного выгорания», когда сотрудники публично рассказывают о своей усталости и перегрузках, воспринимая это как повод для гордости и повышения зарплаты. Тренд вместе с экспертами исследует РБК Pro.

Работодатели описывают это явление так: сотрудники все чаще обсуждают перегрузки в мессенджерах и внутренних чатах, они жалуются на бессонницу, усталость, вынужденный прием антидепрессантов и потерю мотивации, говорится в статье.

Доказана эффективность дополнительного выходного
Доказана эффективность дополнительного выходного
Четырехдневка не уступает классическому графику и помогает людям чувствовать себя лучше
Экономика7 минут чтения

Клинический психолог платформы Alter Маргарита Прошина пояснила, что термин «синдром злорадного выгорания» появился на Западе и описывает феномен, когда человек воспринимает переработки как признак значимости своей деятельности. В соцсетях такие работники могут писать, что покинули офис поздно вечером, а утром вернулись туда рано.

Собеседники РБК Pro напоминают, что в СССР поощрялся трудовой энтузиазм, но при этом действовал нормированный рабочий день по Кодексу законов о труде. В современной России, по словам экспертов, обсуждаются меры по сокращению рабочего времени, а компании стараются внедрять проекты для сохранения баланса между работой и личной жизнью. 

По словам психолога Маргариты Прошиной, есть заметная разница в том, как к выгоранию относятся в разных странах. В России, столкнувшись с ним, люди чаще меняют работу, тогда как в Японии, например, это не принято. В Японии выгорание воспринимают как «почетную жертву», в России — как вынужденную меру, а на Западе оно чаще служит сигналом, что пора что-то менять. 

Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
История о том, как они со смертельно больным мужем стали бездомными, оказалась выдумкой. Но по ней уже сняли фильм с голливудскими звездами
Мир11 минут чтения

Помимо «синдрома злорадного выгорания» работодатели выделяют такое явление, как «внутреннее увольнение», когда сотрудник физически остается на месте, но перестает эмоционально включаться в работу. Это создает токсичную атмосферу и может «заражать» коллег, жалуется один из собеседников издания.

Эксперты прогнозируют рост числа выгоревших работников в России. По их словам, сокращение дефицита кадров на рынке может побудить работодателей дополнительно нагружать сотрудников, что в свою очередь приведет к дальнейшему распространению «синдрома злорадного выгорания».

