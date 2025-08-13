EN
Врач рассказала о «тонкой грани» между заботой о себе и бегством от реальности

2 минуты чтения 16:12

Между заботой о себе и эскапизмом существует тонкая грань, которую легко не заметить. О том, как отличить одно от другого, рассказала психотерапевт и писательница Стефани Саркис. Ее колонку публикует CNBC.

Саркис определяет заботу о себе как регулярные действия, помогающие расслабиться и восстановить силы — это может быть спорт, духовные практики или просто общение с приятными людьми. Под эскапизмом она понимает такое занятие, которое выбирают, чтобы избежать неприятного события или чувства, будь то уборка, рабочий проект или сложный разговор. «Делать что-то вместо — это уже эскапизм. Делать, потому что это нужно, — забота о себе», — пояснила Саркис.

Психиатр жил в доме пациента и выдавал его за свой
Психиатр жил в доме пациента и выдавал его за свой
30 лет он раздавал приказы клиенту и распоряжался его бизнесом и деньгами под видом «лечения»
Мир13 минут чтения

Одно и то же занятие, по ее словам, может быть и тем, и другим в зависимости от мотивации. Так, чтение книги вечером после тяжелого дня — это пример заботы о себе, а чтение вместо важного звонка — пример эскапизма. Разница в том, что первый вариант оставляет чувство расслабления и удовлетворения, второй — вину или раздражение.

Если сложно понять, к чему относится выбранное занятие, психотерапевт советует задать себе три вопроса: похоже ли это на избегание или на проверку собственного состояния; помогает ли это занятие «наполниться» или просто «отключиться»; помогает ли это стать более осознанным или, наоборот, уводит в диссоциацию. 

Эксперт также обращает внимание, что признаком эскапизма является периодическое  возвращение мыслями к конкретной задаче или событию, от которого человек пытается убежать. «А когда вы заботитесь о себе, вы можете полностью быть в моменте и осознавать, что делаете», — добавляет она.

Я выросла в семье алкоголиков и чуть не стала такой сама
Я выросла в семье алкоголиков и чуть не стала такой сама
Я напивалась до беспамятства и влипала в неприятные истории, хотя обещала себе, что со мной такого никогда не будет
Общество7 минут чтения

Иногда, как отмечает психотерапевт, эскапизм уместен — например, чтобы сделать паузу и собраться с мыслями. Но если он становится привычкой, это может говорить о хроническом стрессе и ощущении потери контроля над жизнью. Постоянное избегание грозит снижением самооценки, ростом уровня кортизола и другими проблемами.

Чтобы сократить эскапизм, важно понять, почему он возник, и найти ресурсы для выхода. Автор статьи рекомендует обратиться к психологу, обсудить нагрузку с руководством или, например, привлечь помощь в организации быта. «Главное — спросить себя: “Что я могу изменить?”» — заключает Саркис.

