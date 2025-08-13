Воспитательница детсада избила двухлетнюю девочку за отказ есть кашу

Воспитательница одного из детских садов города Новороссийска в Краснодарском крае накричала на двухлетнюю девочку и несколько раз ударила ее рукой по лицу, сообщают «Осторожно, новости». Региональное управление Следственного комитета (СК) отчиталось о возбуждении уголовного дела по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК).

Информация об этом появилась в соцсетях 12 августа, позже региональные СМИ сообщили, что пострадавшей девочке всего два года. Воспитательница подняла на нее руку, потому что ребенок отказался есть кашу.

В СК пообещали провести проверку и установить возможные аналогичные факты избиения детей в детском саду, уголовное дело возбуждено против воспитателя, про возможные меры в адрес руководства детского сада следователи не сообщают.

«Осторожно, новости» сообщали, что воспитателя уже уволили из детского сада. По данным телеграм-канала, проверку начали и в полиции — видео с моментом инцидента распространилось в соцсетях. На нем также видно, что женщина использует нецензурную брань при обращении к маленькому ребенку.

«Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу полицию пишут, что получили обращение, в котором сообщается о нескольких пострадавших детях. Женщина в материале названа воспитателем группы. По данным силовиков, она игнорировала плач детей во время завтрака и кричала на них.

На видео также видно, что воспитатель не попыталась успокоить плачущего ребенка, она забрала тарелку с кашей после того, как нанесла девочке удары по лицу и голове. Журналисты попытались дозвониться до детского сада, в котором предположительно произошел инцидент, но на их звонок никто не ответил. Местные жители высказали свое отношение к произошедшему в социальных сетях учреждения, отмечают журналисты.