Россиян попросили считать воробьев

Россиян пригласили поучаствовать во «Всероссийской переписи воробьев» — для этого нужно буквально считать птиц на улице, но согласно определенным правилам. Инициатива связана с сокращением популяции воробьев в Европе и других регионах мира.

Акцию организовали проект по популярной биологии «Улитка Марта» и орнитолог Елена Фионина при поддержке Союза охраны птиц России. Перепись проводится дважды в год: в феврале и в августе. Летний сезон продлится до 17 августа. Желающих принять участие попросили выбрать маршрут в местах, где наиболее вероятны «встречи с воробьями» — парки, скверы, зеленые зоны, детские сады и школы, дворы домов и частный сектор. Это должны быть такие места, где есть кормовая база и укрытие в виде кустов.

«Понаблюдайте за птицами. Что они делают. Попробуйте понять, что их привлекло на это место», — дают инструкции организаторы.

Самые большие змеи в мире Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой Мир 10 минут чтения

Далее нужно зафиксировать координаты точки наблюдения, сфотографировать или снять видео птиц, попытаться определить их вид и пол, а также посчитать количество особей. Для каждой точки заполняется отдельная анкета на сайте с указанием даты, места, числа птиц и приложением материалов. При этом рекомендуются выбирать такие маршруты, которыми будет удобно ходить и в следующую волну переписи, чтобы анализ был системным.

Организаторы отмечают, что важны только те количественные данные, в которых участник уверен. Наблюдать можно индивидуально или командой. Участники, чьи наблюдения будут приняты, получат именной сертификат — индивидуальный или для всей команды, если работа велась группой.

По словам орнитологов, системного учета численности воробьев в России ранее не проводилось. Между тем во многих странах, особенно в Европе, популяция этих птиц за последние годы резко сократилась. Точные причины пока неизвестны, но есть гипотезы. Среди них — исчезновение ниш для гнезд воробьев в современных зданиях, изменение методов сельского хозяйства и благоустройства, а также применение пестицидов.

«Рядом с человеком воробьям становится нечего есть, негде укрыться и вывести птенцов», — говорится на сайте акции.