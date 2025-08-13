Полицейский пригрозил расстрелом защитникам городского парка

В Саратове полицейский пригрозил расстрелять людей, которые выступили против строительства школы в городском парке «Территория детства». Видеозапись с угрозами опубликовали сразу несколько телеграм-каналов, в частности, Baza и «Говорит Саратов».

По данным последнего, 13 августа на территории парка началась вырубка деревьев, что, по мнению местных жителей, может означать подготовку к застройке. Несколько человек, судя по опубликованным кадрам, зашли на территорию парка, но столкнулись с полицией.

«Я требую от вас, чтобы вы покинули данную территорию. Если вы не подчиняетесь моим законным требованиям, я буду вынужден применить физическую силу и доставить вас в органы», — говорит полицейский на видео. В этот момент кто-то из присутствующих крикнул: «Расстреляйте нас!»

«Будет необходимость, я вас всех расстреляю. Если будет на то основание. Есть закон, на основании которого я могу применить физическую силу, в том числе огнестрельное оружие», — спокойно продолжил силовик.

Телеграм-канал «Говорит Саратов» утверждает, что полицейский на видео — это подполковник полиции Геннадий Болтышев. В свою очередь, издание «Саратов онлайн» напоминает, что Болтышев ранее не раз оказывался в центре скандалов. В частности, он участвовал в разгоне акций в защиту детской поликлиники в Волжском районе города.

Конфликт между жителями Ленинского района Саратова и властями возник около полугода назад из-за парка «Территория детства», где планируется строительство школы имени героев СВО на 1100 учеников. Горожане настаивают, чтобы администрация рассмотрела другие варианты для размещения образовательного учреждения.