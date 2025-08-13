Ученые задумали сделать зубную пасту из волос

Ученые из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что кератин, содержащийся в волосах, коже и шерсти, может восстанавливать зубную эмаль и помогать при ранних стадиях кариеса. Об этом сообщает Би-би-си.

Как пишет издание, при контакте с минералами в слюне кератин образует защитное покрытие — похожий на кристалл каркас, имитирующий структуру и функцию натуральной эмали. Ученые утверждают, что со временем этот каркас продолжает притягивать ионы кальция и фосфата, что приводит к образованию вокруг зуба защитного слоя, похожего на эмаль.

Этот слой защищает зуб и запечатывает открытые нервные каналы, которые приводят к повышенной чувствительности, одновременно облегчая симптомы кариеса. Исследователи полагают, что новый метод лечения имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с методами, которые сейчас используются в стоматологии.

Величайший обман в истории Лувра Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы Криминал 9 минут чтения

«Кератин предлагает революционную альтернативу существующим методам лечения в стоматологии», — заявила первый автор исследования Сара Гамеа. По ее словам, новая технология «устраняет разрыв между биологией и стоматологией, предоставляя экологически чистый биоматериал», а также устраняет необходимость в более токсичных и менее долговечных пластиковых материалах, которые обычно используют в реставрационной стоматологии.

По словам ученых, кератин из волос или шерсти можно применять либо в виде зубной пасты, либо в виде геля, похожего на лак для ногтей, для более целенаправленного восстановления. Соавтор исследования Шериф Элшаркави отметил, что в будущем отходы волос из парикмахерских или излишки шерсти на фермах можно будет использовать при производстве зубной пасты.