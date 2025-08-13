Количество систем ПВО вокруг резиденции Путина выросло в несколько раз

Количество систем ПВО вокруг валдайской резиденции Владимира Путина в Новгородской области выросло в шесть раз с 2024 года — с двух до 12, пишет «Радио Свобода» со ссылкой на спутниковые снимки.

Журналисты сообщают, что резиденция Путина окружена 12 башнями с комплексами «Панцирь». «Медуза» уточняет, что это могут быть комплексы «Панцирь-С1». Если эта информация верна, то резиденцию на Валдае на данный момент охраняет всего в пять раз меньше систем ПВО, чем Москву и Московскую область, где проживают более 20 миллионов человек.

«Радио Свобода» вместе с пользователями интернета собирают информацию о ПВО вокруг этой резиденции с 2024 года, журналисты опубликовали карту с точной геолокацией расположения башен. Информация о новых комплексах появилась в социальной сети X 12 августа, журналистам удалось проверить и верифицировать ее.

«Медуза» отмечает, что впервые комплекс «Панцирь-С1» около резиденции Путина обнаружили еще в январе 2023 года. Тогда местные жители предоставили его фотографию «Агентству», о втором таком комплексе стало известно лишь летом 2024 года.

В 2023 году «Проект» выпустил расследование о резиденции Путина на Валдае. Журналисты утверждали, что вокруг нее существует «вип-деревня», в которой проживает окружение политика, в том числе и выходцы из ФСО и управления делами президента. При этом сама резиденция существует официально, однако в ней почти не проводятся публичные мероприятия.

Журналисты утверждают, что рядом с резиденцией Путина построен дом для гимнастки Алины Кабаевой, которая в материале называется предполагаемой матерью детей Путина. «Проект» писал, что смог подтвердить информацию о доме у источников. Также журналисты сообщали, что около резиденции была отремонтирована железная дорога, однако только те ее участки, по которым проходит поезд Путина.