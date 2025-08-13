EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Количество систем ПВО вокруг резиденции Путина выросло в несколько раз

2 минуты чтения 15:05

Количество систем ПВО вокруг валдайской резиденции Владимира Путина в Новгородской области выросло в шесть раз с 2024 года — с двух до 12, пишет «Радио Свобода» со ссылкой на спутниковые снимки.

Журналисты сообщают, что резиденция Путина окружена 12 башнями с комплексами «Панцирь». «Медуза» уточняет, что это могут быть комплексы «Панцирь-С1». Если эта информация верна, то резиденцию на Валдае на данный момент охраняет всего в пять раз меньше систем ПВО, чем Москву и Московскую область, где проживают более 20 миллионов человек.

Российская сталь оказалась никому не нужна
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
Экономика15 минут чтения

«Радио Свобода» вместе с пользователями интернета собирают информацию о ПВО вокруг этой резиденции с 2024 года, журналисты опубликовали карту с точной геолокацией расположения башен. Информация о новых комплексах появилась в социальной сети X 12 августа, журналистам удалось проверить и верифицировать ее.

«Медуза» отмечает, что впервые комплекс «Панцирь-С1» около резиденции Путина обнаружили еще в январе 2023 года. Тогда местные жители предоставили его фотографию «Агентству», о втором таком комплексе стало известно лишь летом 2024 года.

Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
Общество12 минут чтения

В 2023 году «Проект» выпустил расследование о резиденции Путина на Валдае. Журналисты утверждали, что вокруг нее существует «вип-деревня», в которой проживает окружение политика, в том числе и выходцы из ФСО и управления делами президента. При этом сама резиденция существует официально, однако в ней почти не проводятся публичные мероприятия.

Журналисты утверждают, что рядом с резиденцией Путина построен дом для гимнастки Алины Кабаевой, которая в материале называется предполагаемой матерью детей Путина. «Проект» писал, что смог подтвердить информацию о доме у источников. Также журналисты сообщали, что около резиденции была отремонтирована железная дорога, однако только те ее участки, по которым проходит поезд Путина.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Величайший обман в истории Лувра
Криминал
Величайший обман в истории Лувра
Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы
00:01
Российская сталь оказалась никому не нужна
Экономика
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
00:01 12 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Фальшивый исламский матриархат
Мир
Фальшивый исламский матриархат
Это единственный в мире народ, где мужчина считается слугой женщины и ходит покрытым. В чем подвох?
00:01 10 августа
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
Мир
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
История о том, как они со смертельно больным мужем стали бездомными, оказалась выдумкой. Но по ней уже сняли фильм с голливудскими звездами
17:00 9 августа
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования