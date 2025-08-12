Трамп вспомнил победы России над Гитлером и Наполеоном

Дональд Трамп, рассуждая о возможности поражения России в войне с Украиной, упомянул ее победы над Гитлером и Наполеоном в качестве доказательств военной мощи. Заявление прозвучало во время брифинга в Белом доме, трансляцию которого вел телеканал Fox News.

Вопрос о том, может ли Украина одержать победу в этом противостоянии, задал президенту США один из журналистов. Трамп в ответ подробно пересказал свою беседу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Американский президент признался, что однажды задавал Орбану тот же самый вопрос. «Он посмотрел на меня так, будто я задал глупый вопрос, и сказал, что Россия — огромная страна, которая побеждает и выживает, выигрывая войны», — сказал Трамп.

Он также уточнил, что разговор с венгерским премьером состоялся еще в период президентства Джо Байдена. По его словам, Орбан напомнил, что Россия — «огромная страна, которая побеждает и выживает, выигрывая войны». «Они победили Гитлера, мы его тоже победили, они ещё победили Наполеона», — заявил американский лидер.

Кроме того, Трамп привел еще одну фразу Орбана: «Китай побеждает вас в торговле, а Россия — в войне». Он назвал эту мысль «интересной», но не согласился с ней. По словам Трампа, Китай мог превосходить США в торговле во время правления Джо Байдена, но такое невозможно, когда у власти находится он сам.

Высказывание Трампа прозвучало за несколько дней до его встречи с Владимиром Путиным, которая, как ожидается, пройдет 15 августа на Аляске. Основной темой переговоров станет долгосрочное урегулирование конфликта в Украине.

Ранее Трамп уже называл Россию «военной машиной, победившей Гитлера и Наполеона». Это случилось летом прошлого года во время беседы тогда еще кандидата в президенты США с Владимиром Зеленским. В Кремле это высказывание Трампа назвали «небесполезным для большей части американской аудитории», которая недостаточно хорошо знает историю.