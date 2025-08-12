Врачи призвали к вакцинации населения из-за резкого роста менингококковой инфекции

Российским властям необходимо принять срочные меры для борьбы с резким ростом заболеваемости менингококковой инфекцией, который был зафиксирован в России в этом году. Об этом пишет РБК, ссылаясь на опрошенных изданием специалистов.

Так, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, Екатерина Степанова сообщила, что с начала года в России зафиксировано уже 1200 случаев менингококковой инфекции.

«А за весь прошлый год, по данным Роспотребнадзора, зафиксировано 600 случаев менингококковой инфекции. И, таким образом, даже на данный момент уже наблюдается рост в два раза, что говорит о необходимости введения дополнительных мер», — сказала она.

По словам врача-инфекциониста, доктора медицинских наук Михаила Фаворова, для борьбы с распространением болезни необходимо начать вакцинацию населения. Он отметил, что для этого нужна вакцина, которая будет «давать протективный иммунитет на все серотипы».

«Эти вакцины есть, они изобретены, надо вложить деньги в их производство и начать выпускать», — подчеркнул врач.

По словам специалистов, сейчас в России прививают от менингококка только по эпидемиологическим показаниям. «Это дает возможность прививать тех, кто был в контакте, и тех, кто находится в группе риска. Это в первую очередь дети, подростки и люди, находящиеся в местах, где много людей одновременно находятся (например, призывники, которые живут в казармах, студенты, которые живут в общежитиях, взрослые, которые находятся в организациях закрытого типа), и в целом все люди, которые имеют дефекты иммунной системы», — объяснила Степанова.

Однако, по ее словам, для борьбы с распространением менингококка необходима всеобщая иммунизация населения.

Врач-инфекционист и педиатр Лилит Аракелян связала рост заболеваемости менингококковой инфекции в ряде российских регионов с COVID-19. Так, по ее словам, часть родителей пропустили или отложили прививки, в том числе против менингококка из-за пандемии коронавируса. По той же причине выросло количество антипрививочников.