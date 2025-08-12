EN
Российский город на территории НАТО обеспокоил западные спецслужбы

2 минуты чтения 13:07

Российский шахтерский поселок Баренцбург на норвежском Шпицбергене вызывает озабоченность у западных разведслужб. Договор, подписанный еще в 1920 году, оставляет России формальный повод для присутствия в стратегически важной Арктике, пишет The Economist.

Ранее глава разведки Норвегии адмирал Нильс Андреас Стенсонсес предупредил о повышенном внимании Кремля к Арктике, отчасти из-за того, что после вторжения в Украину Балтийское море стало «недружелюбным». Однако и на Шпицбергене о дружбе говорить не приходится. Издание пишет, что отношения между норвежскими и российскими поселениями на архипелаге были лучше в годы Холодной войны.

В то же время норвежский губернатор Шпицбергена Ларс Фаузе, который курирует города, находящиеся под управлением России, не сообщает о какой-либо напряженности, но теперь местные чиновники отговаривают норвежцев и иностранных туристов от посещения российских поселков.

Мэр Лонгйира Терье Ауневик, в свою очередь, рассказал, что местные жители перестали обмениваться визитами в национальные праздники. По его словам, российские парады, которые там проводят, сейчас носят более милитаристский характер и включают символы православия. 

Геолог из Санкт-Петербурга, пожелавший сохранить анонимность, также заметил существенные изменения в общении с иностранцами. Он рассказал, что десятилетиями исследовал территорию Шпицбергена вместе с польскими, немецкими и норвежскими учеными. Теперь же он работает только с российскими коллегами. 

Из-за особого международного статуса россияне могут посещать Шпицберген без виз. С 1930 годов здесь находятся два российских поселка — Баренцбург и Пирамида. В советские времена в Баренцбурге жили около двух тысяч человек, а сегодня — около 340. В шахтах там добывают сернистый уголь, который сжигают здесь же на местной электростанции. 

The Economist подчеркивает, что Баренцбург представляет «пропагандистскую и, возможно, разведывательную ценность» для Путина и поэтому Кремль не закрывает свое «разваливающееся поселение». Москва даже хочет создать там исследовательский центр, однако, как отмечает издание, норвежские власти вряд ли дадут на это разрешение.  

