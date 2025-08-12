Власти предупредили об угрозе массового разрушения жилых домов в России

В России существует угроза массового разрушения жилого фонда, она сохраняется даже после нескольких лет активного строительства многоквартирных домов, рассказал в интервью «Ведомостям» вице-премьер Марат Хуснуллин.

Чиновник сообщил, что в России заканчивается нормативный срок эксплуатации домов массовых серий. Он привел пример «хрущевок», построенных в 1960-е годы. Изначально, по его словам, они были рассчитаны на 50 лет, потом этот срок продлили до 70 лет, но подходит к концу уже и он.

Хуснуллин отметил, что во многих странах дома сносят после истечения срока эксплуатации без программ реновации, однако из-за зимних условий этот подход не применяется в России. Он заявил, что угроза массового разрушения российского жилищного фонда не будет преодолена без создания системы обновления жилья.

Также он рассказал, что рекордные объемы ввода жилья в эксплуатацию и «героические усилия» властей не привели к достижению приемлемых показателей количества квадратных метров на человека. Сейчас в России этот показатель составляет 30 квадратных метров на человека, в Восточной Европе — 35 квадратных метров, в Америке — свыше 60 квадратных метров, в Китае — 41 квадратный метр, заявил Хуснуллин.

Также он отметил, что рыночная ипотека в России «почти перестала существовать как класс». По данным Хуснуллина, 80% рынка сейчас составляет льготная ипотека — ранее рыночная ипотека занимала долю в 70%. Он считает, что если бы ипотечный сектор не поддерживался государством, то рынок мог бы «схлопнуться».

При этом чиновник утверждает, что государство финансирует строительный сектор в гораздо меньших объемах, чем это делает население. Он заявил, что россияне ежегодно тратят на это 16 триллионов рублей, государство же вкладывает около 10% от этой суммы.