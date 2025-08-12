EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Власти предупредили об угрозе массового разрушения жилых домов в России

2 минуты чтения 18:38

В России существует угроза массового разрушения жилого фонда, она сохраняется даже после нескольких лет активного строительства многоквартирных домов, рассказал в интервью «Ведомостям» вице-премьер Марат Хуснуллин.

Чиновник сообщил, что в России заканчивается нормативный срок эксплуатации домов массовых серий. Он привел пример «хрущевок», построенных в 1960-е годы. Изначально, по его словам, они были рассчитаны на 50 лет, потом этот срок продлили до 70 лет, но подходит к концу уже и он.

Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
Общество12 минут чтения

Хуснуллин отметил, что во многих странах дома сносят после истечения срока эксплуатации без программ реновации, однако из-за зимних условий этот подход не применяется в России. Он заявил, что угроза массового разрушения российского жилищного фонда не будет преодолена без создания системы обновления жилья.

Также он рассказал, что рекордные объемы ввода жилья в эксплуатацию и «героические усилия» властей не привели к достижению приемлемых показателей количества квадратных метров на человека. Сейчас в России этот показатель составляет 30 квадратных метров на человека, в Восточной Европе — 35 квадратных метров, в Америке — свыше 60 квадратных метров, в Китае — 41 квадратный метр, заявил Хуснуллин.

Российская сталь оказалась никому не нужна
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
Экономика15 минут чтения

Также он отметил, что рыночная ипотека в России «почти перестала существовать как класс». По данным Хуснуллина, 80% рынка сейчас составляет льготная ипотека — ранее рыночная ипотека занимала долю в 70%. Он считает, что если бы ипотечный сектор не поддерживался государством, то рынок мог бы «схлопнуться».

При этом чиновник утверждает, что государство финансирует строительный сектор в гораздо меньших объемах, чем это делает население. Он заявил, что россияне ежегодно тратят на это 16 триллионов рублей, государство же вкладывает около 10% от этой суммы.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Российская сталь оказалась никому не нужна
Экономика
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
00:01
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Фальшивый исламский матриархат
Мир
Фальшивый исламский матриархат
Это единственный в мире народ, где мужчина считается слугой женщины и ходит покрытым. В чем подвох?
00:01 10 августа
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
Мир
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
История о том, как они со смертельно больным мужем стали бездомными, оказалась выдумкой. Но по ней уже сняли фильм с голливудскими звездами
17:00 9 августа
Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь
Общество
Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь
Две-три тренировки в неделю могут прибавить почти 10 лет. Футбол, теннис и бег — что оказалось эффективнее?
00:01 9 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования