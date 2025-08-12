EN
Общество

Ученые рассказали о пользе дудения в ракушку при апноэ во сне

2 минуты чтения 00:12 12 августа

Группа индийских ученых выяснила, что глубокий вдох и выдох в спиралевидную ракушку, который сопровождается громким звуком, может улучшить сон у людей с синдромом обструктивного апноэ сна. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, синдром обструктивного апноэ сна возникает, когда дыхание уменьшается или останавливается несколько раз во время сна. Его симптомы включают в себя громкий храп и звуки, похожие на удушье или свистящее дыхание.

Российская сталь оказалась никому не нужна
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
Экономика15 минут чтения

В исследовании приняли участие 30 человек в возрасте от 19 до 65 лет, страдающих этим заболеванием. Половину участников ученые обучили технике дудения в раковину, а остальных попросили выполнять специальные упражнения на дыхание. Обеим группам рекомендовали практиковать их техники не менее 15 минут пять дней в неделю.

Полгода спустя исследователи проанализировали результаты и выяснили, что у тех, кто практиковал дудение в ракушку, сонливость в течение дня была на 34% меньше. Кроме того, у них отмечался более высокий уровень кислорода в крови ночью, а количество эпизодов обструктивного апноэ сна в среднем сократилось на четыре-пять ежечасно.

«Это простая и недорогая дыхательная техника, которая может помочь улучшить сон и уменьшить симптомы без необходимости использования аппаратов или лекарств», — заявил ведущий автор исследования Кришна К. Шарма.

Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
Общество12 минут чтения

По его словам, дудение в ракушку создает сильные вибрации и сопротивление потоку воздуха, что, вероятно, укрепляет мышцы верхних дыхательных путей, включая горло и мягкое небо.

При этом руководитель отдела исследований и инноваций в британской благотворительной организации Asthma + Lung UK Эрика Кеннингтон подчеркнула, что из-за небольшого масштаба исследования пока рано говорить об однозначной эффективности метода. Она добавила, что из исследования индийских ученых неясно, как именно дудение в раковину облегчает симптомы апноэ.

